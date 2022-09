Záměry s letištěm v Líních vyvolaly střet mezi krajskými zastupiteli

Zastupitelé z ODS a TOP 09 upozorňovali, že některá stanoviska z hejtmanství v podstatě podporovala vznik průmyslové zóny a vedení kraje neprobralo včas záležitost se zástupci obcí v okolí letiště.

Zástupci kraje poukazovali na to, že se záměrem na vznik průmyslové zóny přišla vláda. Tvrdili, že kraj v oblasti nemá přímý vliv a že proti vůli obcí, které tam vlastní pozemky, nebude možné průmyslovou zónu vybudovat.

Velký rozruch kolem budoucnosti letiště Líně nastal letos, kdy se začal veřejně probírat záměr společnosti Volkswagen vybudovat ve střední Evropě továrnu na výrobu baterií do elektromobilů. Firma zvažuje umístění v Česku, Polsku nebo Maďarsku a oblast letiště Líně patří mezi vytipované lokality, které jsou ve hře.

Zástupci obcí z okolí letiště začali proti záměru vystupovat. Obávají se vzniku průmyslové zóny o rozloze téměř 400 hektarů, přílivu tisíců lidí, kteří tam budou pracovat a upozorňují, že by využití zóny mohlo mít negativní dopady na okolí.

Zástupce opoziční ODS Pavel Karpíšek řekl, že by představitelé kraje měli s obcemi o problematice využití oblasti letiště diskutovat.

„Určitě to život v kraji ovlivní,“ upozornil. Uvedl, že ho mrzí, že hejtman Rudolf Špoták z Pirátů opozici o problematice neinformoval. „Protože podle vašich mediálních výstupů jste si roli mediátora v území s vládou vyjednali,“ konstatoval.

Náměstek hejtmana Roman Zarzycký z ANO sdělil, že kraj nemá o plánech na využití oblasti letiště Líně téměř žádné informace. „My jsme k tomu žádné usnesení nepřijali,“ upozorňoval.

Zastupitel ODS, ministr kultury Martin Baxa řekl, že návrh na využití letiště Líně předložil ministr průmyslu Jozef Síkela ze STAN a kraj se k záměru mohl vyjádřit v připomínkovém řízení. Podle Baxy v něm kraj vyslovil souhlas s projektem a uvedl, že vybuduje ubytování pro zaměstnance.

„Vláda tedy vychází z toho, že stanovisko kraje je souhlasné,“ uvedl. Zároveň řekl, že dostal k záměru řadu kritických připomínek. „Zdá se, že zástupci obcí a občané s tím projektem nesouhlasí.“

Stanovisko kraje bylo souhlasné

Hejtman Rudolf Špoták zdůrazňoval, že nyní mají klíčové pozemky v lokalitě stát i obce a kraj nemá možnost budoucnost území ovlivnit. „Takže momentálně je potřeba se obrátit na ty, kteří o tom rozhodovali. Jediná instituce, která o tom přijala nějaké usnesení, je vláda,“ uvedl.

Náměstek hejtmana Roman Zarzycký tvrdil, že on osobně se o postoji k projektu rozhodne až ve chvíli, kdy bude znát ekologické dopady, infrastrukturní dopady a sociální dopady. „Já jsem pro zachování letiště v Líních,“ prohlásil.

„Kdo tedy schválil připomínky poslané do připomínkového řízení Plzeňským krajem?“ ptal se Martin Baxa, podle kterého jsou ony připomínky zásadní.

„Připomínky byly směřovány prostřednictvím pana náměstka pro regionální rozvoj, pana Vanky,“ reagoval hejtman.

„Získávám pocit, že tady už dvě hodiny diskutujeme kvůli mojí nováčkovské chybě,“ uvedl Petr Vanka z ANO. Řekl, že se možná nevyjádřil přesně. Tvrdil, že chtěl předejít tomu, aby zaměstnanci parku nezatížili okolní obce. „Jestli to bylo špatně pochopeno, tak se omlouvám,“ konstatoval.

Náměstek se domnívá, že pokud by nebylo před komunálními volbami, dohoda na krajské úrovni by byla snazší.

Starosta Dobřan Martin Sobotka na závěr jednání připomněl, že zástupci okolních obcí se o osud letiště zajímají dlouhodobě.

„Kdysi jsme se domluvili, že se budeme navzájem o všem důležitém informovat. Neinformovali jste nás o těch připomínkách. To jsem vnímal za překročení obvyklého vztahu, kdy obce a kraj táhly za jeden provaz. Míra nadbíhání tomu záměru nás zaskočila,“ řekl Sobotka a požádal, aby vedení kraje svolalo jednání se zástupci obcí z širšího okolí Líní.

„Špatnou komunikací se vynořila řada fám a obyvatelé obcí jsou vystrašení. Podcenění komunikace na vaší úrovni se vás tolik nedotkne, ale my to těm lidem musíme vysvětlovat a to je složité. Výroků, které zmátly i nás, bylo hodně. Bylo by dobré udělat za tím tlustou čáru a najít nějakou společnou linii kraje a obcí,“ sdělil starosta Dobřan.

Aerokluby protestují proti zvažovanému zrušení letiště (5. 8. 2022)