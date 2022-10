Dojde na lex gigafactory? Obce se ohánějí pozemky, továrnu na baterie nechtějí

Čtyřsethektarový strategický podnikatelský park (SPP), do jehož přípravy má dát stát devět miliard korun, schválila vláda koncem července. Teď se ještě čeká, jestli kabinet rozhodne, že stát letiště nepotřebuje a předá plochu kraji. Zaznělo to na dnešním setkání starostů v Dobřanech.

Zájem o Líně má koncern Volkswagen (VW), který ale ještě jedná v Polsku a Maďarsku, rozhodnout se má do konce roku.

„Volby nic nezměnily. Dotčené zájmy a hlavně neférový způsob komunikace se nám nelíbí stejně před i po volbách. O projektu dosud nikdo s obcemi nejednal,“ řekl starosta Dobřan Martin Sobotka.

Odpor obcí i jejich obyvatel proti gigafactory podle něj trvá. Starostové 5. září vyzvali na krajském zastupitelstvu vedení kraje, aby se s nimi po volbách sešlo a nastavilo slušnou komunikaci.

„Hlavním trumfem, které mají obce v ruce, je vlastnictví pozemků,“ řekl starosta Líní Michal Gotthart.

Podle něj jsou zhruba dvě pětiny pozemků z 390 hektarů letiště ve vlastnictví pěti obcí. Pokud by je stát chtěl vyvlastnit, musel by podle starostů schválit speciální zákon „lex gigafactory,“ který je podle starostů ve hře. „Pokud všechny obce zůstanou jednotné, tak na letišti ucelená stavba nemůže vzniknout,“ řekl Sobotka.

Trumfem jsou pozemky ve vlastnictví obcí

„Jsme od počátku přesvědčeni, že sem tento projekt nepatří. Nechceme do tak odlehlé končiny, kam nic nevede, situovat průmyslovou výstavbu. Z naší strany je to jediný kus přírody a krajiny, který tu máme. Nechceme to tady,“ řekl Gotthart. Nechápe, proč vláda už 27. července schválila usnesení o SPP, když ještě nebylo jasné, zda armáda letiště potřebuje.

O letišti bude dnes odpoledne jednat sněmovní výbor pro obranu. Podle dnešních výsledků by se podle starostů mohl bod dostat už na středeční jednání vlády, která má rozhodnout, zda stát letiště potřebuje.

Podle Gottharta nikdo z občanů není pro a všichni doufají, že z projektu sejde. „Pokud armáda letiště potřebuje, tak by měl být celý projekt zrušen. A pokud stát upřednostní gigafactory, tak by se měli začít s námi scházet a řešit, jak by si to představovali, abychom se mohli vyjádřit k tomu, co se nám na tom nelíbí. Abychom věcně jednali o tom území, které doteď nikdo koncepčně neuchopil, neprošel si ho, nezanalyzoval a nejednal s obcemi,“ řekl.

Podle starosty by měla tato fabrika vzniknout na území připraveném pro průmyslový rozvoj, kde je vysoká nezaměstnanost. Na Plzeňsku podle starostů chybí lidé všem fabrikám, hlavně v průmyslové zóně Borská pole.

Gigafactory počítá se 4 000 až 4 500 zaměstnanci a dalších 10 tisíc u subdodavatelů. „Takže veškerý automobilový průmysl se nastěhuje sem do katastru pěti obcí, které přijdou o přírodu, klid na bydlení a další. To je prostě likvidace těch pěti obcí, kde si lidé kupují parcely a chtějí tu bydlet,“ uvedl Gotthart. Obcím podle něj vadí, že kraj, který tvrdí, že o ničem nerozhoduje, dal vládě souhlasné stanovisko bez vědomí obcí.

„Nikdo z obyvatel tu gigafactory nechce. A po volbách je to stejné,“ řekl starosta Nové Vsi Miroslav Sedlák. Podle něj by lidé chtěli, aby to zůstalo jako klidová zóna. Považují za obrovský problém, pokud by přes obec jezdila auta a byly tam ubytovny pro zahraniční dělníky, řekl.

Hejtman čeká na rozhodnutí vlády

Podle hejtmana Rudolfa Špotáka z Pirátů požádal ministr ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela ze STAN Plzeňský kraj, aby nominoval zástupce do pracovní skupiny k SPP. Starostové uvedli, že o tom neví.

„Předpokládám, že se tam se starosty potkáme. Jsou tam zástupci mikroregionu Radbuza, města Plzně, kraje a různých ministerstev,“ řekl hejtman, který bude zastupovat kraj. Termín první schůzky zatím není dán.

Podle Špotáka se nyní čeká na rozhodnutí vlády o tom, zda letiště zůstane armádě. „Od 27. července, od usnesení vlády, se nic neděje,“ uvedl.

Armáda podle informací ČTK i starostů ministerstvu obrany řekla, že záložní plochu, kde má základnu své letecké záchranné služby (LZS), potřebuje a s letištěm ve svých plánech počítá. Vláda teď materiál projedná jako neveřejný.

Vedení kraje považuje gigafactory za významnou pro rozvoj regionu. „Ale nejdůležitější je, aby se k tomu udělaly všechny potřebné studie, jestli je to v tomto prostoru proveditelné, což se zatím nestalo. Čeká se na rozhodnutí, jestli vůbec a v jakém rozsahu se to bude dělat,“ řekl Špoták.

Kraj chce být v každém případě u diskuze ministerstev, vlády a obcí. Chce být mediátorem a nebrání tomu, že by se stal případným budoucím provozovatelem zóny. „Pokud budou obce sabotovat rozvoj průmyslové zóny a rozvoj regionu, tak proti tomu nikdo nic neudělá,“ dodal Špoták.

