Aerokluby a piloti protestovali proti zvažovanému zrušení letiště v Líních

V případě zrušení letiště by musel skončit Aviatický klub Líně. Uvedl to spolumajitel této letecké školy Luděk Kraus. V okolí totiž škola nenajde prostor, kam by se vešla.

Letiště se zpevněnou přistávací plochou se dá navíc využívat celoročně na rozdíl od travnatých letišť v okolí, kde je od února do října letecký klid.

Aviatický klub Líně ročně vycvičí 100 až 150 pilotů. Vlastní deset letadel, která používá pro výcvik pilotů hlavně dopravních strojů, stará se také o deset válečných historických letadel, která udržuje jako historický odkaz.

„Je tu i letecký servis, poskytujeme i výcvik pilotů ultralehkých letadel,“ přiblížil Kraus ze školy, která cvičí nejen Čechy, ale i cizince z celého světa.

Myšlenka na zrušení letiště je noční můrou i pro Miroslava Tomanu ze spolku Classic Trainers, který zde provozuje muzeum historických letadel. „Měli bychom velký problém někde po České republice letadla umístit,“ popsal Tomana.

V jedné z největších provozních budov letiště má spolek deset historických strojů. „Zaměřujeme se na provozování historických cvičných letadel, na šíření tradic, zejména spojených s českými válečnými letci, kteří bojovali na frontách druhé světové války,“ přiblížil Tomana s tím, že muzeem ročně projdou tisíce lidí, kteří si zde mohou prohlédnout skutečné originály. „Na těch čeští piloti cvičili předtím, než šli do boje. Příkladem jsou letouny Harvard,“ popsal.

Ministerstvo obrany uvedlo, že demolice letiště zatím není ve hře. „Vláda projekt neschválila, zatím nebylo rozhodnuto o žádné demolici letiště v Líních u Plzně a o vybudování podnikatelského parku. Ministerstvo obrany bylo usnesením vlády požádáno o stanovisko k možnosti vybudování průmyslové zóny v této oblasti, které ve stanovené lhůtě připravíme. V tuto chvíli je tedy předčasné o čemkoli spekulovat. Projekt je v gesci ministerstva průmyslu a obchodu, které je vládou pověřeno koordinací příprav s ostatními rezorty a Plzeňským krajem a má zjistit, zda je plán proveditelný,“ sdělila Natálie Forsterová z tiskového odboru ministerstva obrany.