Firma PlaneStation musí vyklidit letiště Líně, potvrdil nejvyšší soud

Nejvyšší soud rozhodl bez veřejného jednání. Výsledek sdělila mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není dostupné.

PlaneStation Pilsen si letiště od státu pronajala v roce 2000 na 50 let s opcí na dalších 50 let. Ministerstvo obrany ale v únoru 2012 nájemní smlouvu vypovědělo kvůli neplacení nájmu, později podalo žalobu na vyklizení areálu.

Firma PlaneStation přestala hradit nájem kvůli tomu, že údajně nemohla letiště plně využívat. Dlouhodobě argumentovala tím, že jí ministerstvo předložilo nepravdivé parametry přistávací a vzletové dráhy letiště, a proto tam nemohou přistávat a startovat větší dopravní letadla. Proto požadovala slevu na nájemném a úpravu nájemní smlouvy, což ministerstvo odmítalo.

Ministerstvo areál převzalo letos v červenci po pravomocném rozhodnutí odvolacího soudu. Momentálně armáda připravuje oplocení areálu a objemovou a zastavovací studii, provádí udržovací práce na trafostanicích a vyhodnocuje technický stav objektů. V areálu sídlí aerokluby a letecké školy, ale také desítky podnikatelů typu zámečníků, autodopravy a truhlářů.

S firmou PlaneStation vedlo či vede ministerstvo ještě spory kvůli dlužnému nájemnému. Krajský soud v Plzni letos rozhodl, že firma musí ministerstvu zaplatit za roky 2010 až 2013 více než 44 milionů korun bez úroků z prodlení.

Do loňského listopadu plánovala v Líních automobilka Volkswagen postavit s podporou státu továrnu na baterie do elektroaut za 120 miliard korun, od projektu ale odstoupila. Hned poté armáda zveřejnila nové plány využití letiště. Měla by tam být dlouhodobě také základna letecké záchranné služby.