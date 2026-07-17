„Dvacetiletá práce je pryč, přišel jsem o všechno,“ posteskl si Milan Čmolík, který spolu s celou rodinou tři týdny lovil a následně odvážel z rybníka do kafilérie uhynulé ryby. Jednalo se o sladkovodní ryby, jako jsou kapři, amuři, candáti či jeseteři, jejichž průměrná váha se pohybovala kolem 20 kilogramů.
„Tohle není přírodní katastrofa, tohle je lidská chyba, nedbalost. Rybník je až do odvolání z důvodu nedostatku kyslíku a znečištěné vody splašky z čističky odpadních vod Letiny zavřený,“ informoval na konci června Čmolík ostatní rybáře, kteří do sportovního rybníka z celé České republiky léta jezdí. Rybník se stal oblíbeným zejména pro velkou šanci ulovit trofejní kusy, které pak zase rybáři vracejí zpět do vody.
„12 let, co k vám jezdíme dvakrát třikrát za rok. Snad se to zlepší, ale obrovská škoda, za mě nejlepší revír,“ reaguje na smutnou zprávu jeden z rybářů. „To je strašný,“ přidává se další. Řada z nich kromě slov útěchy nabízela i fyzickou pomoc s likvidací nafouklých a značně zapáchajících mrtvých ryb.
Překročené povolené množství organických látek
K úniku splašků z čističky došlo z 12. na 13. června. Čidla v rybníku zaznamenala výrazný úbytek kyslíku téměř na nulu. Milan Čmolík ihned začal pátrat po tom, co je příčinou, a zjistil, že z roury pod čistírnou teče do potoka silně zapáchající odpadní voda. Potok se pak vlévá do sedmihektarového rybníka. Obrátil se hned na inspekci životního prostředí a policii.
„Provozuji to tu 17 let a zhruba osm let, co má obec novou čističku, se objevují problémy. Občas plavala v rybníku nějaká mrtvá ryba. Podle mě je čistička poddimenzovaná. Musel jsem si pořídit jedno čerpadlo, pak druhé a teď tohle,“ lamentuje vášnivý rybář.
Pracovnice odboru životního prostředí odebrala na místě vzorky vytékající vody pod čističkou. „Podle rozboru tam bylo několikasetnásobně překročeno povolené množství organických látek,“ potvrdil serveru Novinky.cz tajemník blovické radnice Václav Kybic s tím, že jeho úřad ještě nechal udělat zdravotní pitvu u dvou uhynulých ryb. „Všechny výsledky jsme předali policii,“ dodal.
|
Situace na Dyji zůstává kritická, hasiči dnes odstraní 1,5 tuny uhynulých ryb
Policejní mluvčí Eva Červenková redakci iDNES.cz potvrdila, že se kriminalisté masivním úhynem ryb od poloviny června skutečně zabývají. „Na místo události kromě pracovníka z odboru životního prostředí dorazili také hasiči z laboratoře Třemošná k odebrání vzorků. Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti a prověřují veškeré okolnosti případu,“ sdělila mluvčí.
Starostka Letin Lenka Bočanová pro Novinky.cz uvedla, že došlo k havárii na čističce. „Pravděpodobně přívalový déšť vypláchl usazovací nádrž a znečištěná voda vytekla ven. Zatím je to všechno v šetření,“ vysvětluje starostka.
Milan Čmolík chce postupně do rybníka navážet nové ryby. „Nemůžeme mít dlouho pozastavenou činnost, nemůžeme čekat dlouho, máme nějaké finanční závazky, které musíme plnit,“ shrnul.