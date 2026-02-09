Šikana na letecké záchrance v Líních. Ministerstvo chce nápravu, Řehkovo řešení selhalo

Autor: ,
  11:41
Ministerstvo obrany chce po armádě, aby přijala nápravná opatření v případu nevhodného chování náčelnice armádní letecké záchranné služby v Líních u Plzně. Ombudsman ministerstva navrhoval její odvolání z funkce už loni v září, jeho doporučení ale podle úřadu odmítl náčelník generálního štábu Karel Řehka a přijal vlastní řešení. Ministerstvo to uvedlo na svém webu.

Letecká záchranka z Líní | foto: Martin Polívka, MF DNES

Server Novinky.cz minulý týden s odvoláním na výpovědi lékařů a zdravotníků uvedl, že náčelnice armádní letecké záchranné služby v Líních u Plzně šikanuje své podřízené.

Ministerstvo v reakci uvedlo, že stížnosti zdravotníků na nevhodné chování a nežádoucí jednání náčelnice Odboru letecké záchranné služby a urgentní medicíny Líně obdrželo v prosinci 2024. Případ řešil hlavní inspektor ochrany lidských práv a současně ředitel odboru interního auditu a inspekce ministerstva Josef Sklenička.

„Po promptním provedeném šetření bylo vyhodnoceno, že podaná stížnost je důvodná v bodech stran potvrzení bossingu a šikany a rovněž pochybení v oblasti bezpečnosti a odbornosti,“ uvedlo ministerstvo. Na základě vyhodnocení dostal ředitel Agentury vojenského zdravotnictví doporučení k opatřením, jejich součástí byl i anonymní dotazník pro zaměstnance.

Dotazník podle úřadu poukázal na značně rozvrácené osobní a profesní vztahy mezi náčelnicí a jejími přímými podřízenými. Ombudsman tak doporučil v Líních přijmout efektivní opatření a po třech měsících od závěrů opakovat dotazník.

„Opětovné dotazníkové šetření z měsíce července a srpna 2025 dospělo k vyhodnocení, že k nápravě vztahů mezi náčelnicí a příslušníky útvaru, ani s odstupem času, nedošlo, a naopak nově získaná data poukázala na zhoršení,“ podotklo ministerstvo.

Letecká záchranka zůstane v Líních i poté, co ji nebude provozovat armáda

Loni v září tak ombudsman konstatoval, že nejvhodnějším řešením je odvolání náčelnice z funkce. O svém doporučení informoval tehdejší ministryni obrany Janu Černochovou z ODS i náčelníka generálního štábu Karla Řehku. Ten ale podle ministerstva s doporučením v říjnu vyjádřil nesouhlas a přijal opatření jiná, která však ministerstvo nespecifikovalo. Každopádně se ukázala jako neúčinná.

Ten ale podle ministerstva s doporučením v říjnu vyjádřil nesouhlas a přijal opatření jiná. Ta se ale ukázala jako neúčinná. O jaké konkrétní kroky šlo, ministerstvo neuvedlo.

Podle obrany se ukázala jako neúčinná. „Neboť je zjevné, že problémy na dotčeném pracovišti i nadále přetrvávají, byl vydán pokyn, aby v této souvislosti přijalo velení armády taková opatření, která budou skutečně efektivní a účinná a povedou k okamžité nápravě,“ dodalo nyní ministerstvo.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Chci ruské občanství, říká v Kremlem řízené televizi plzeňský zastupitel

Jakub Zieba je zastupitelem městského obvodu Plzeň 1 a velkým propagátorem...

Zástupci vedení městského obvodu Plzeň 1 na Lochotíně se už podruhé distancovali od chování jejich zastupitele Jakuba Zieby (za SPD). Mladý Plzeňan se cítí jako Rus, propaguje Rusko a chce mimo jiné...

Vrah babičky u soudu jako oběť. Spoluvězni mě bili a nutili k sexu, tvrdí

Na lavici obžalovaných usedli dva vězni, Mário S. a Václav N. (zleva). Státní...

Bití, oholení hlavy včetně obočí a přinucení k homosexuálním praktikám od spoluvězňů. Takovým přivítáním prošel v září 2022 v káznici ve Vykmanově na Karlovarsku vrah babičky, když ho tam přivezla...

Pro hovězí si lidé jezdí přímo na farmu. Terčovi jinak prodávat nechtějí

Farma rodiny Terčových ve Štěnovickém Borku u Plzně, kde chovají krávy plemene...

Zhruba stovka stálých zákazníků z blízka i z daleka si pravidelně jezdí pro hovězí maso do rodinné farmy Borek ve Štěnovickém Borku na Plzeňsku. Právě na těchto domácnostech, které si pravidelně...

ODS a TOP 09 chce odvolat předsedu kontrolního výboru Špotáka kvůli lázním

Začalo bourání zadního traktu Městských lázní v Plzni v rámci rekonstrukce...

Odvolání předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Plzeňského kraje, bývalého hejtmana Rudolfa Špotáka (dříve Piráti, nyní bezpartijní), požadují zástupci ODS a TOP 09, kteří jsou v opozici. Jako...

Plzeň - Liberec 3:1, atraktivní zápas, hostům vzal naději na srovnání Višinský

Radost plzeňských fotbalistů po třetím gólu do sítě Liberce.

Šlágr 21. kola Chance Ligy ovládli plzeňští fotbalisté, kteří doma porazili Liberec 3:1 a na přiblížili se třetímu Jablonci na rozdíl jediného bodu. Skóre otevřel stoper Krčík a v závěru první půle...

Šikana na letecké záchrance v Líních. Ministerstvo chce nápravu, Řehkovo řešení selhalo

Prezident zavítal také do sídla Letecké záchranné služby v Líních u Plzně....

Ministerstvo obrany chce po armádě, aby přijala nápravná opatření v případu nevhodného chování náčelnice armádní letecké záchranné služby v Líních u Plzně. Ombudsman ministerstva navrhoval její...

9. února 2026  11:41

Plzeňský kouč Hyský o výhře i výběru sestavy: V Lawalovi vidím velký potenciál

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání s Libercem.

Po vítězném zápase chválil všechny hráče, které poslal na hřiště. Ale nezapomněl ani na ty, kteří zůstali na lavičce či na tribuně. „Cítím, že je v kabině dobrá atmosféra a všichni táhnou za jeden...

9. února 2026  10:59

Hlasy mi řekly, ať někoho zabiju. Muž pobodal náhodnou oběť, dostal 17 let

Adam Chmura u Krajského soudu v Plzni (9. února 2026)

Sedmnáctiletý trest vězení dostal sedmadvacetiletý Adam Chmura, který loni v červnu v Sušici na Klatovsku v opilosti pobodal kolemjdoucího muže, kterého si náhodně vybral. Důvodem bylo to, že se...

9. února 2026  10:16

Plzeň - Liberec 3:1, atraktivní zápas, hostům vzal naději na srovnání Višinský

Radost plzeňských fotbalistů po třetím gólu do sítě Liberce.

Šlágr 21. kola Chance Ligy ovládli plzeňští fotbalisté, kteří doma porazili Liberec 3:1 a na přiblížili se třetímu Jablonci na rozdíl jediného bodu. Skóre otevřel stoper Krčík a v závěru první půle...

8. února 2026,  aktualizováno  20:51

Rizikem HIV je piercing i operace v ne úplně dobré nemocnici, říká přednosta kliniky

Premium
Přednosta Kliniky infekčních nemocí a Cestovní medicíny Fakultní nemocnice v...

Ještě před několika desetiletími se psalo o mužích, kteří mají sex s muži, jako o velkém nebezpečí při šíření viru HIV. Dnes je situace jiná, protože si dávají pozor. „Když plánují sex s neznámým...

8. února 2026

Plzeňští házenkáři v extraligovém šlágru porazili karvinské obhájce titulu

Plzeňský Petr Vinkelhöfer střílí na bránu Frýdku.

Házenkáři Plzně v souboji dvou nejlepších extraligových týmů doma porazili 34:28 vedoucí Karvinou. Na druhém místě tabulky Západočeši snížili na obhájce titulu ztrátu na dva body.

8. února 2026  13:03

V Nýrsku se otevřel areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem. Je první v kraji

V Nýrsku se otevřel areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem. (8. února 2025)

První západočeský areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem, upravenou tratí a osvětlením vyzkoušeli v sobotu v Nýrsku účastníci závodů, které byly zkouškou před Zimní olympiádou dětí a mládeže...

8. února 2026  10:38

Pro hovězí si lidé jezdí přímo na farmu. Terčovi jinak prodávat nechtějí

Farma rodiny Terčových ve Štěnovickém Borku u Plzně, kde chovají krávy plemene...

Zhruba stovka stálých zákazníků z blízka i z daleka si pravidelně jezdí pro hovězí maso do rodinné farmy Borek ve Štěnovickém Borku na Plzeňsku. Právě na těchto domácnostech, které si pravidelně...

7. února 2026  9:12

Sparta v pohárech bez Grimalda. Plzeň vynechala Krčíka, Sigma i s Růskem

Sparťanský křídelník Joao Grimaldo se snaží přejít přes Erika Hunala z Dukly.

Mohla dopsat jen tři posily, a tak mimo soupisku pro evropské poháry zůstal Grimaldo. Sparťanské fotbalisty v Konferenční lize doplní Sonne, Irving a Vojta. Sigma ve stejné soutěži doplnila Šturma,...

6. února 2026  16:17

Revitalizace Jiráskova náměstí dostala zelenou, práce mají začít letos

Vizualizace Jiráskova náměstí v Plzni

Roky připravovaný projekt revitalizace Jiráskova náměstí v plzeňské čtvrti Slovany se od vedení města dočkal definitivního potvrzení, že jej bude financovat. Tento týden to schválili zastupitelé...

6. února 2026  15:26

Advantage Consulting, s.r.o.
PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK - NÁSTUP IHNED (39-46.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 39 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Seniorka vběhla před tramvaj, zůstala zaklíněná pod soupravou. Je vážně zraněná

V plzeňských Slovanech se ve čtvrtek v noci střetla tramvaj s chodkyní. Žena...

V nemocnici bojuje o život třiasedmdesátiletá žena, kterou ve čtvrtek v noci srazila v Plzni tramvaj. Seniorka zůstala ležet pod soupravou, hasiči museli k jejímu vyproštění použít hydraulické...

6. února 2026  9:54

Lákavé 46. Smetanovské dny: hudba, umění a inspirace

Komerční sdělení
Violistka Julia Turnovsky

Tradiční mezioborový festival Smetanovské dny se v Plzni uskuteční od 26. února do 9. dubna 2026 již po šestačtyřicáté. Pořadatelem festivalu je Plzeňská filharmonie, která ve spolupráci se svými...

5. února 2026  14:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.