Bagrista si myslel, že vykopal leteckou pumu. Pyrotechnik však jen mávl rukou

  15:24
Velké policejní manévry způsobil ve středu po poledni podezřelý předmět, na který narazili dělníci během výkopových prací na Husovo náměstí v Plzni. Tvarem připomínal leteckou pumu z druhé světové války. Přivolaný pyrotechnik byl ale nakonec bez práce.

Bagr narazil na rekonstruovaném Husovo náměstí na podezřelý předmět kolem poledne. Kovová věc svým tvarem skutečně připomínala leteckou pumu. Těch na výrobní areál Škodovky stojící v těsném sousedství náměstí za druhé světové války spadaly stovky. Škodovka byla tehdy nejvýznamnější zbrojovkou Třetí říše.

Dělník našel ve výkopu, zhruba ve dvoumetrové hloubce, předmět, který se podobal letecké pumě. (24. září 2025)
Velké policejní manévry kvůli nebezpečnému předmětu v zemi. (24. září 2025)
Velké policejní manévry kvůli nebezpečnému předmětu v zemi. (24. září 2025)
Dělník ve výkopu narazil na předmět, který připomínal leteckou pumu. Těch bylo na Plzeň za druhé světové války svrženo několik stovek. (24. září 2025)
Dělník, který předmět našel, se proto ihned obrátil na policisty. Ti kromě náměstí zatarasili Husovu a Karlovu ulici. Zákaz vjezdu do oblasti platil i pro autobusy a trolejbusy MHD. Na místo následně povolali pyrotechnika.

Podezřelý předmět ležel v hloubce zhruba dvou metrů. Pyrotechnik po jeho prozkoumání musel konstatovat, že se o žádnou nebezpečnou munici nejedná. Potvrdila to i policejní mluvčí Michaela Raindlová. Byla to zřejmě jen kovová trubka.

Město rekonstruuje Husovo náměstí od začátku srpna. Opravuje vozovky, chodníky i světelnou signalizaci. Vše má být nové do konce roku.

