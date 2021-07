Životu nebezpečné lesy. Vichřicí vyvrácené stromy hrozí pádem

V prvních dnech července se v řadě rekreačních oblastí objevily na okrajích lesů cedule zakazující vstup. Není to ale kvůli tomu, že by správcům lesů vadili sběrači hub či borůvek, kteří mají podle dosavadních ohlasů skvělou sezonu. Po bouřkách se silným větrem jsou v lesích tisíce vyvrácených, nalomených nebo jinak poškozených stromů, které mohou kdykoli spadnout. „V Plzeňském kraji evidujeme asi 30 tisíc metrů krychlových dříví poškozeného během letních bouřek,“ uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.



Tisíce vývratů a polomů evidují i soukromí majitelé lesů nebo obce ve svých revírech. I na Šumavě jsou kvůli polámaným stromům oblasti, do kterých se turisté o letošních prázdninách nepodívají. Mluvčí národního parku Jan Dvořák uvedl, že zákazy vstupu do vybraných lokalit u Nové Pece a Stožce platí až do konce září.

Jedná se o lesní cestu u Schwarzenberského kanálu od křižovatky s Jezerní cestou pod Plešným jezerem (Kamenná skládka) po Rosenauerovu nádrž nad Novým údolím a všechny přístupové cesty k tomuto úseku. Lidé teď musejí být v lesích velmi opatrní a i na vyznačených cestách sledovat stromy. Některé mohou být vyvrácené, nalomené, a pak i při slabém větru může nečekaně spadnout třeba větev,“ varoval mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Nejhůře je na tom oblast Kosového potoka

Podle Evy Jouklové z Lesů České republiky je z jejich pohledu jednou z nejpostiženějších oblastí v kraji oblast Kosového potoka na Tachovsku. „Vítr tam 19. června nalomil, zlomil nebo vyvrátil asi 15 tisíc stromů. Proto zakázal Městský úřad Tachov v katastru Výška a městský úřad Stříbro v katastrech Třebel a Záhoří vstup do lesů do 30. září letošního roku. V nich se teď těží a pohybuje těžká technika včetně aut naložených dřevem. Uzavřeno je asi deset kilometrů lesních a turistických cest, nad nimiž jsou nakloněné vyvrácené nebo nalomené stromy. Protože je půda podmáčená, stromy mohou spadnout i za bezvětří,“ upozornila Jouklová.

Na hranicích uzavřených oblastí jsou i cedule zakazující vstup do lesů, ve kterých jde o holý život. Do oblasti Kosového potoka jezdí na tábor už téměř 30 let děti a vedoucí z křesťanského sdružení mládeže YMCA. Letos kvůli řádění přírodních živlů na poslední chvíli změnili plány a místo na Tachovsko nakonec jeli na Vysočinu.



Vše vysvětlili na Facebooku. „Tornádo nedokonalo svou zkázu jen na Moravě a na Lounsku, ale silná vichřice bohužel proběhla i v údolí Kosového potoka, v části od soutoku se Mží až k naší táborové louce. Co dosud nesežral kůrovec a nebylo vykáceno jako napadené dříví, shodila vichřice. Louky jsou podmáčené, v lese hrozí další pády stromů a od 1. července se zde likvidují škody a odváží dřevo těžkou technikou. Rozhodli jsme se po poradě s ostatními tábory, že Kosák je bohužel v tak havarijním stavu, že sem letos na tábor nemůžeme,“ uvedli organizátoři.



Když živly na konci školního roku devastovaly lesy u Kosího potoka, nebyl naštěstí nikdo ve třech chatách, které v oblasti stojí. Nyní jsou uprostřed kalamitní oblasti, do které je pro veřejnost zákaz vstupu. I z chat museli hasiči a lesáci odstraňovat popadané stromy. „I teď, kdy zpracováváme kalamitu, občas nějaký strom v lese spadne sám. Jak je vlhká půda a stromy nakloněné, dál se jim uvolňují kořeny a mohou spadnout skutečně kdykoli. Zákazy vstupu jsou kvůli bezpečnosti lidí,“ popsal lesní správce Lesní správy Stříbro Ivan Klik.