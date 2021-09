Cyklistku srazila, nepomohla jí a ujela, tvrdí obžaloba o starší řidičce

Okresní soud Plzeň-město učitelce prvního stupně z Plzně vyměřil trestním příkazem za ublížení na zdraví a neposkytnutí pomoci trest osm měsíců vězení s podmíněným odkladem na 18 měsíců.

Důchodkyně, která učí děti ve škole v Kladrubech, ale trest nepřijala. Tvrdí, že cyklistku nesrazila.

Nehoda se stala loni 19. srpna u chatové osady Výsluní v Plzni na silnici, která vede k přivaděči do Přeštic. Lenka Š. tehdy jela na kole domů z práce. Hessová, která směřovala do Přeštic, ji předjížděla a při závěrečném manévru vracení se do jízdního pruhu se podle výpovědi cyklistky střetl bok auta s jejím předním kolem.

Cyklistka spadla směrem do silnice a utrpěla přitom zlomeninu čtvrtého obratle a odřeniny. Kvůli tomu musela být tři měsíce v korzetu.

„Jely jsme souběžně a najednou byla ve mně. Žďuchla do mě a rovnou jsem šla na zem,“ popsala Lenka Š. u soudu dopravní nehodu.

Učitelka poté popojela, přibrzdila a následně odjela. „Byla jsem nepříjemně překvapená, že odjela, protože jsem potřebovala pomoc,“ řekla sražená Lenka.

Té nakonec poskytli pomoc dva muži. Jeden z auta, které jelo za ní, a druhý šel kolem. Jeden z nich si zapamatoval poznávací značku červeného Mini Cooper, který řídila obžalovaná, a oznámil nehodu na policii.

Myslela jsem, že vstane a odjede

Policisté řidičku asi po hodině kontaktovali a musela jim na místě popsat, jak ke kolizi podle ní došlo.

„Když jsem ji začala předjíždět, začala směřovat ke středu jízdního pruhu. Auto jsem prudce strhla doprava. Měla jsem obavy, abych se nestřetla s protijedoucím autem,“ uvedla učitelka.

Doplnila, že přední část auta byla v té chvíli tak metr od cyklistky, zadní část blíž.

„Když jsem byla tak dvacet třicet metrů od ní, slyšela jsem ránu. Asi 50 metrů od ní jsem zastavila. Viděla jsem, že metr od ní je pán. Viděla jsem, že se snaží vstávat, že jí pán podává ruku. Myslela jsem, že vstane a odjede,“ uvedla obžalovaná, kterou prý nenapadlo, že cyklistka je na zemi kvůli předjíždění auta.

„Myslela jsem, že zavrávorala. I já mám za sebou pády z kol a nikdy se mi nic nestalo,“ uvedla Hessová.

Cyklistka odmítla, že by jela do středu jízdního pruhu. „Jela jsem co nejblíže u kraje silnice,“ uvedla.

Obžalované seniorce zřejmě přitíží fakt, že při výslechu uvedla, že ve zpětném zrcátku viděla, jak žena nasedá na kolo. Dnes u soudu už stejnou větu nezopakovala. Soudkyně na tento fakt upozornila.

Ptala se i na to, zda řidičce bránilo něco, aby se cyklistky šla zeptat, zda něco nepotřebuje. „Kdyby u ní nebyl pán, šla bych tam,“ sdělila seniorka.

Cyklista po pádu neměla žádné vážnější zdravotní problémy. Ty se objevily až později, kdy s bolestí zad skončila ve Fakultní nemocnici v Plzni.

Lékaři jí zjistili, že má zlomený čtvrtý obratel. Vyrobili tedy pro ni stabilizační korzet, ve kterém mohla jen stát a ležet a musela ho nosit tři měsíce. Nemohla chodit do práce a byla odkázaná na pomoc blízkých.

Soud bude pokračovat výslechy svědků a soudního znalce z oboru dopravy.