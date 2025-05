Případ brutálně zavražděné lékařky míří k soudu, policie navrhla obžalovat primáře

Kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu třiačtyřicetiletého cizince, který podle vyšetřování v Klatovech o víkendu v napadl jiného muže. Do břicha a hrudníku mu zasadil několik ran nožem. Motivem...

Požár lakovny v Chodové Plané na Tachovsku má druhou oběť. Vážně popálený pětatřicetiletý muž, kterého záchranáři letecky přepravili do nemocnice v pražských Vinohradech, zemřel. Jeho starší...

Sedmačtyřicetiletý Litevec obžalovaný z dvojnásobného pokusu o vraždu dostal 17 let. Nepravomocně o tom v úterý rozhodl Krajský soud v Plzni. Cizinec podle obžaloby napadl nožem a vážně zranil na...

Překážka v cestě na úroveň Yellowstone. Šumavský park trápí novela zákona

Plánovaná novela zákona o ochraně přírody a krajiny by mohla ohrozit zařazení národního parku (NP) Šumava do skupiny celosvětově uznávaných parků. Úprava právní normy by totiž na Šumavě umožnila více...