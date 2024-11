Zavinil smrt dítěte, teď může zase ordinovat. Soud lékaři prominul zbytek trestu

Bývalého primáře Zahálku domažlický okresní soud a následně odvolací Krajský soud v Plzni odsoudily za nevhodně zvolenou léčbu. Patnáctiměsíčnímu chlapci v březnu roku 2020 vypláchl žaludek silně koncentrovaným solným roztokem, což vedlo k úmrtí dítěte. Od soudu odešel s podmíněným trestem 20 měsíců se zkušební dobou na dva roky a se zákazem vykonávat povolání lékaře na dobu tří let. Konečný verdikt potvrdil loni v březnu krajský soud.

„Dotyčný požádal po uplynutí poloviny zákazu činnosti o podmínečné ukončení zákazu činnosti,“ řekl soudce. Vyžádal si podklady, aby mimo jiné zjistil, zda lékař skutečně své povolání nevykonával, a výpisy z rejstříku trestů, opisu přestupků a z evidence stíhaných.

„Protože splnil všechny zákonné podmínky, žádosti jsem vyhověl a rozhodl jsem o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, v tomto případě povolání lékaře. Zkušební dobu jsme stanovil na dva roky,“ řekl Švígler.

Poprvé uznal pochybení

Podle serveru Novinky.cz, který na případ upozornil, dvaasedmdesátiletý lékař dnes poprvé u soudu přiznal vinu na zavinění smrti dítěte. Při předchozích soudních jednáních pochybení nepřipouštěl.

„Chyboval jsem a byl za to spravedlivě potrestán. Uvědomuji si, že jsem danou situaci nezvládl a svým medicínským počínáním jsem uvrhl rodinu pacienta do zoufalství. Trest je pro mne velkým ponaučením, které si ponesu do konce života,“ uvedl podle serveru lékař.

24. května 2021

Toho soudili za událost z března 2020, kdy do nemocnice v Domažlicích přijeli rodiče s patnáctiměsíčním chlapcem, který údajně spolykal hrst fazolí. Fazole v syrovém stavu mohou být jedovaté. Zahálka s více než čtyřicetiletou praxí chlapci podal silně koncentrovaný roztok soli, aby vyvolal zvracení.

Chlapec opakovaně zvracel, pak ale v organismu nastal metabolický rozklad a po několika hodinách v nemocnici na otok mozku zemřel. Za usmrcení z nedbalosti hrozilo lékaři až šest let vězení.

Znalec, který vypracoval první posudek, uvedl, že na vině byla nevhodně zvolená léčba a že otok mozku způsobila těžká iontová disbalance po podání silně koncentrovaného solného roztoku. Lékař měl podle spisu dítě nechat rychle převézt na gastroskopii, kde by zdravotníci fazole odstranili.

Soud potvrdil trest lékaři, po jehož ošetření zemřelo dítě (23. 3. 2023)