Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Souprava se čtrnácti zrekonstruovanými vagony, které představují vojenský ešalon, se pohybuje maximálně padesátikilometrovou rychlostí. Ve stanicích s více kolejemi ji správci trati přesměrovávali na ty vedlejší, aby uvolnili průjezd osobním vlakům, expresům i pendolinu, které tu jezdí i třikrát rychleji.
„Legiovlak vyjížděl z Dolní Lipky, v neděli dojel do Prahy a na pondělí byl naplánovaný přesun do Stupna. Pondělní přesun se musel zvládnout do 13. hodiny, pak by už na koridoru nebylo pro přesun takového vlaku místo,“ vysvětlil vedoucí Muzea čs. legií a projektu Legiovlak Jiří Charfreitag.
Legiovlak, což je velký projekt Československé obce legionářské ke 100. výročí založení Československé republiky, zahajuje ve Stupně svoji 12. sezonu.
Vlak přitáhla na nádražíčko dieselelektrická lokomotiva. Tu musela obsluha nejprve odpojit od soupravy, lokomotiva po vedlejší koleji vlak objela a následně ji připojili na druhý konec Legiovlaku. Lokomotiva pak vytáhla téměř celý vlak ven z nádraží. Legiovlak si tak mohli neplánovaně prohlédnout lidé v autech čekající u závor, až vlak zajede zpátky do nádraží a závory se za ním zase zvednou.
Při zajíždění na kolej co nejblíže nádražní budově tlačila lokomotiva soupravu před sebou a strojvedoucí se řídil pokyny muže z prvního vagonu, který ho instruoval vysílačkou.
Cesta Legiovlaku
Stupno 31.3.-5.4., Plzeň (hlavní nádr.) 7.4.-19.4., České Budějovice (nákl. nádr.) 21.4-3.5., Brno – Královo Pole 5.5.-17.5., Zlín 19.5.-31.5., Ostrava – Svinov 2.6.-14.6., Olomouc (hl. nádr.) 16.6-28.6., Zlaté Hory 30.6.-5.7., Žamberk 7.7.-11.7., Nové Město nad Metují 12.7.-15.7., Broumov 21.7.-26.7., Trutnov 28.7.-2.8., Martinice v Krkonoších 7.8.-9.8., Lomnice nad Popelkou 11.8.-16.8., Jaroměř 18.8.-23.8., Litoměřice 25.8.-30.8., Ústí nad Labem 1.9.-11.9., Zubrnice 12.9.-13.9., Liberec 15.9.-27.9., Hradec Králové 29.9.-11.10., Pardubice 13.10.-25.10., Čáslav 27.10.-1.11., Nymburk 3.11.-8.11., Praha 10.11.-29.11.
Otevřeno je ve všedních dnech 8-18 hodin, komentované prohlídky jsou od 14.00, o víkendech 9 až 19 hodin, prohlídky jsou každou hodinu.
Jakmile strojvedoucí zastavil s Legiovlakem na správném místě, posádka ho zajistila proti pohybu, následovalo odpojení lokomotivy a její odjezd o několik desítek metrů dál. „Odemkneme jednotlivé vozy, připojíme soupravu k elektřině, k vagonům přistavíme schody. Vše zkontrolujeme, urovnáme a připravíme tak, aby v úterý mohli přijít první letošní návštěvníci,“ rozděloval velitel vlaku úkoly.
Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů. Vozy jsou kopiemi původních vagonů, doplněné jsou o historické relikvie a výstavy. Posádka vlaku je v dobových uniformách.
Ve Stupně je v soupravě zapojený i francouzský rychlíkový vagon, ten bude součástí vlaku minimálně půl roku. „Je v něm výstava, která mapuje návraty legionářů z Ruska v letech 1919 a 1920,“ řekl Jiří Charfreitag.
Poprvé si ji lidé mohli prohlédnout loni na podzim při 105. výročí návratu legionářů v historickém vlaku z Českých Budějovic do Prahy. Na začátku příštího týdne se Legiovlak přesune do Plzně.