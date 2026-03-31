Legiovlak znovu vyrazí na historickou misi, připomíná osudy bojovníků v Rusku

Petr Ježek
  9:33
Po železničním koridoru mezi Prahou a Ejpovicemi se v pondělí dopoledne přesouvala replika bojového vlaku, který v letech 1918 až 1920 používali na Transsibiřské magistrále v Rusku českoslovenští legionáři při válečných operacích. Průjezd si často museli vynutit boji s bolševiky. Letos je první zastávkou Legiovlaku nádraží ve Stupně na Rokycansku. První návštěvníky přivítá už dnes.

Souprava se čtrnácti zrekonstruovanými vagony, které představují vojenský ešalon, se pohybuje maximálně padesátikilometrovou rychlostí. Ve stanicích s více kolejemi ji správci trati přesměrovávali na ty vedlejší, aby uvolnili průjezd osobním vlakům, expresům i pendolinu, které tu jezdí i třikrát rychleji.

„Legiovlak vyjížděl z Dolní Lipky, v neděli dojel do Prahy a na pondělí byl naplánovaný přesun do Stupna. Pondělní přesun se musel zvládnout do 13. hodiny, pak by už na koridoru nebylo pro přesun takového vlaku místo,“ vysvětlil vedoucí Muzea čs. legií a projektu Legiovlak Jiří Charfreitag.

Legiovlak začíná svoji 12. sezonu ve Stupně na Rokycansku. (30. března 2026)
Legiovlak, což je velký projekt Československé obce legionářské ke 100. výročí založení Československé republiky, zahajuje ve Stupně svoji 12. sezonu.

Vlak přitáhla na nádražíčko dieselelektrická lokomotiva. Tu musela obsluha nejprve odpojit od soupravy, lokomotiva po vedlejší koleji vlak objela a následně ji připojili na druhý konec Legiovlaku. Lokomotiva pak vytáhla téměř celý vlak ven z nádraží. Legiovlak si tak mohli neplánovaně prohlédnout lidé v autech čekající u závor, až vlak zajede zpátky do nádraží a závory se za ním zase zvednou.

Při zajíždění na kolej co nejblíže nádražní budově tlačila lokomotiva soupravu před sebou a strojvedoucí se řídil pokyny muže z prvního vagonu, který ho instruoval vysílačkou.

Stupno 31.3.-5.4., Plzeň (hlavní nádr.) 7.4.-19.4., České Budějovice (nákl. nádr.) 21.4-3.5., Brno – Královo Pole 5.5.-17.5., Zlín 19.5.-31.5., Ostrava – Svinov 2.6.-14.6., Olomouc (hl. nádr.) 16.6-28.6., Zlaté Hory 30.6.-5.7., Žamberk 7.7.-11.7., Nové Město nad Metují 12.7.-15.7., Broumov 21.7.-26.7., Trutnov 28.7.-2.8., Martinice v Krkonoších 7.8.-9.8., Lomnice nad Popelkou 11.8.-16.8., Jaroměř 18.8.-23.8., Litoměřice 25.8.-30.8., Ústí nad Labem 1.9.-11.9., Zubrnice 12.9.-13.9., Liberec 15.9.-27.9., Hradec Králové 29.9.-11.10., Pardubice 13.10.-25.10., Čáslav 27.10.-1.11., Nymburk 3.11.-8.11., Praha 10.11.-29.11.

Otevřeno je ve všedních dnech 8-18 hodin, komentované prohlídky jsou od 14.00, o víkendech 9 až 19 hodin, prohlídky jsou každou hodinu.

Jakmile strojvedoucí zastavil s Legiovlakem na správném místě, posádka ho zajistila proti pohybu, následovalo odpojení lokomotivy a její odjezd o několik desítek metrů dál. „Odemkneme jednotlivé vozy, připojíme soupravu k elektřině, k vagonům přistavíme schody. Vše zkontrolujeme, urovnáme a připravíme tak, aby v úterý mohli přijít první letošní návštěvníci,“ rozděloval velitel vlaku úkoly.

Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů. Vozy jsou kopiemi původních vagonů, doplněné jsou o historické relikvie a výstavy. Posádka vlaku je v dobových uniformách.

Ve Stupně je v soupravě zapojený i francouzský rychlíkový vagon, ten bude součástí vlaku minimálně půl roku. „Je v něm výstava, která mapuje návraty legionářů z Ruska v letech 1919 a 1920,“ řekl Jiří Charfreitag.

Poprvé si ji lidé mohli prohlédnout loni na podzim při 105. výročí návratu legionářů v historickém vlaku z Českých Budějovic do Prahy. Na začátku příštího týdne se Legiovlak přesune do Plzně.

„Raní mě mrtvice.“ Tady vyrůstala dívka obviněná z terorismu, sousedé jsou v šoku

Premium
Češka, kterou policie obvinila z teroristického útoku, pochází z malé obce na...

V Trpístech na pomezí Plzeňska a Tachovska, vesničce se dvěma stovkami obyvatel, vyrůstala dvacetiletá Anežka Brahová. Policisté ji zatkli a obvinili z terorismu kvůli požáru haly v pardubickém...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Policie obvinila muže z vraždy nezletilé dívky, hrozí mu výjimečný trest

Pražské sídliště, v jehož blízkosti došlo k tragické vraždě dítěte.(25. března...

Muž, kterého pražští policisté zadrželi v noci na středu kvůli podezření z násilí na nezletilé dívce, byl nově obviněn z vraždy dítěte. V případě prokázání viny mu hrozí až výjimečný trest, uvedla...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta - Plzeň 4:2. Hostům selhala obrana, Pražané si v Holešovicích vynutili 7. zápas

Hokejisté Sparty se v šestém čtvrtfinále extraligy radují ze vstřelené branky.

Po čtyřech duelech, za stavu 3:1 na utkání, se takový vývoj nečekal. Plzeňští hokejisté ale ve čtvrtfinálové sérii se Spartou neproměnili ani druhý mečbol. Jejich soupeř po sobotním domácím triumfu...

Legiovlak znovu vyrazí na historickou misi, připomíná osudy bojovníků v Rusku

Legiovlak začíná svoji 12. sezonu ve Stupně na Rokycansku. (30. března 2026)

Po železničním koridoru mezi Prahou a Ejpovicemi se v pondělí dopoledne přesouvala replika bojového vlaku, který v letech 1918 až 1920 používali na Transsibiřské magistrále v Rusku českoslovenští...

31. března 2026  9:33

Jedna černá série skončila. Sparta se v sedmém duelu dočkala, Jandač dál trpí

Potyčka plzeňského Adama Kubíka a Aarona Irvinga před sparťanskou bránou Josefa...

Skončila první třetina a plzeňský útočník Jan Schleiss skočil po sparťanském kapitánovi Filipu Chlapíkovi. Chytil ho za hlavu, sejmul mu helmu a jasně vzkázal: U našeho brankáře nebudeš blízko ani...

31. března 2026  8:18

Noční požár bytu v Plzni má jednu oběť, vážně popálený člověk zemřel v nemocnici

Následky požáru bytu v domě na náměstí Generála Píky v Plzni. (30. března 2026)

Při požáru bytu v domě na náměstí Generála Píky v Plzni se v pondělí večer vážně popálil jeden člověk, který následně v nemocnici zemřel. Z domu se samo evakuovalo 35 lidí. Výši škod a příčiny vzniku...

31. března 2026  7:52

Faul, co rozhodl. Byl jednoznačný? namítl Jeřábek. I Chlapík řekl: Nechával bych to

Jakub Kovář se jede připojit ke sparťanským oslavám po postupu do semifinále...

V podstatě se dá říct, že faul plzeňského útočníka Jana Schleisse, který po zapískání sundal Filipu Chlapíkovi helmu z hlavy a poslal Plzeň do tří, rozhodl o pondělním postupu Sparty do semifinále...

30. března 2026  21:56

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

30. března 2026  17:15,  aktualizováno  20:08

„Mohla by tam být zlatá cihla.“ Prodej zbloudilých balíků brali v Plzni jako adrenalin

V obchodním centru Plaza v Plzni začal v pondělí prodej balíčků se záhadným...

Populární balíčky s tajemným obsahem lákaly v pondělí odpoledne do plzeňského obchodního centra Plaza. Už před spuštěním prodeje nedoručených zásilek z různých evropských e-shopů tam už čekala zhruba...

30. března 2026  16:16

Řidič osobáku usnul na D5 při předjíždění za volantem, mikrobus poslal do příkopu

Řidič osobního auta při předjíždění mikrobusu usnul a naboural do něj. (30....

Nehoda osobního auta s mikrobusem zkomplikovala v pondělí ráno dopravu na dálnici D5 u Nýřan na Plzeňsku. Řidič auta při předjíždění mikrobusu usnul a narazil do něj bokem. Ten pak vyjel ze silnice a...

30. března 2026

Kdo letos pojede v konvoji svobody? Pořadatelé vybírají účastníky pečlivě

Plzní projel Konvoj svobody s rekordními 400 kusy vojenské historické techniky....

V úterý končí registrace do konvoje svobody, který letos při Slavnostech svobody projede Plzní v neděli 3. května. Organizátoři už druhý rok po sobě striktně požadují historickou vojenskou techniku...

30. března 2026  9:47

Lumír Aschenbrenner z ODS starostoval 28 let, funkci už obhajovat nebude

Senátor Lumír Aschenbrenner postupuje při obhajobě mandátu ve volebním obvodě...

V Plzni je už starostovskou legendou. Městský obvod Plzeň-Slovany vede zhruba 28 let. V letošních říjnových komunálních volbách už však Lumír Aschenbrenner z ODS o křeslo starosty Slovan usilovat...

29. března 2026  8:16

Střílíme se do nohy, štve Jandače. Jeho bek ale jistě ohlásil: Třetí mečbol bude vítězný!

Kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač v emocích gestikuluje na střídačce.

Od čtvrtka je na nich znát, pod jakou tíhou se ocitli. Výkony plzeňských hokejistů se v průběhu čtvrtfinálové série proti Spartě překotně mění. V prvním zápase ještě zaplatili za vstup do play off po...

29. března 2026  6:05

Sparta - Plzeň 4:2. Hostům selhala obrana, Pražané si v Holešovicích vynutili 7. zápas

Hokejisté Sparty se v šestém čtvrtfinále extraligy radují ze vstřelené branky.

Po čtyřech duelech, za stavu 3:1 na utkání, se takový vývoj nečekal. Plzeňští hokejisté ale ve čtvrtfinálové sérii se Spartou neproměnili ani druhý mečbol. Jejich soupeř po sobotním domácím triumfu...

28. března 2026  11:35,  aktualizováno  19:01

První pokus Plzni nevyšel. Co druhý? Na paniku není čas, musíme se poučit, velí Lev

Souboj u mantinelu mezi Jakubem Lvem (vlevo) z Plzně a Adamem Raškou (Sparta).

V polovině první třetiny připravil gól pro Ondřeje Rohlíka, nakonec ale plzeňský útočník Jakub Lev svůj jubilejní stý start v extraligovém play off výhrou neoslavil. Škoda ve čtvrtek v pátém...

28. března 2026  10:43

