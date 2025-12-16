Jedná se tak o největší investici v historii plzeňského hejtmanství. Projekt má na starost Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK). To i v důsledku zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) vede v tomto roce už třetí člověk.
Navíc KCPK opustila architektka Eva Heyworth, která měla být podle zástupců vedení hejtmanství zárukou, že projekt bude kvalitní.
Architekti kritizují záměr kraje proměnit lázně v galerii bez návrhové soutěže
Odborná veřejnost i opozice vyčítají hejtmanství, že na návrh významného projektu nevyhlásilo veřejnou architektonikou soutěž, kterou považují za nejtransparentnější a nejlepší řešení. Opakovaně doporučovali ji ještě uspořádat, ale marně.
Opoziční zastupitelé z ODS a TOP 09 se domáhají u vedení kraje podrobnějších informací o vývoji dění kolem projektu a s reakcemi nejsou spokojeni. To byl i důvod k tomu, že nedávno zaslali hejtmanovi Kamalu Farhanovi z ANO otevřený dopis s žádostí o odpovědi na své otázky.
S reakcí spokojeni nebyli, a proto se znovu odpovědí dožadovali při pondělím jednání krajské samosprávy. Přitom vyšlo najevo například to, že lázně s galerií zřejmě mohou být hotové až v roce 2030.
Šéf Kulturního centra Plzeňského kraje po zásahu NCOZ končí, odvolali ho radní
Lukáš Hegner z ODS připomenul, že opozici zajímá, kdo architektku Evu Heyworth nahradí nebo jak budou projekční práce pokračovat. Tvrdil, že odpovědi byly nedostatečné a žádal o ně znovu. „Z jaké důvodu byl odvolán ze své pozice jednatel KCPK Miroslav Mach? Který člen rady kraje navrhl, aby byl novým jednatelem jmenován Daniel Janda a s jaký zdůvodněním? “ ptal se.
Chtěl vědět, jaké jsou zkušenosti Jandy s řízením obchodních korporací a s řízením stavebních projektů v hodnotě více než miliardy korun. „Z jakého důvodu byla ukončena pracovní smlouva s paní Heywotrh? Jakým způsobem se její odchod dotkne celého projektu? “ zajímal se. Žádal odpověď i na to, zda se nadále na projektu podílí bývalý jednatel KCPK architekt Hynek Gloser, který stál u jeho počátku.
Zásah NCOZ na kraji
Krajský radní pro kulturu Libor Picka ze STAN řekl, že po zásahu NCOZ byl kraj vyzván, aby se přihlásil k náhradě škody 143 tisíc korun. „Takže se o ni přihlásíme,“ prohlásil. Tvrdil, že na otázky opozice bylo odpovězeno dostatečně a případně znovu odpoví písemně.
Jeho reakci kritizovala Lucie Kužílková z ODS. „Je to z vaší strany snaha neposkytovat informace. Odmítáte komunikovat se zastupiteli,“ řekla.
Opozice upozornila, že nový jednatel Janda současně pracuje pro Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., která KCPK poskytovala právní služby. Michal Vozobule z TOP 09 upozornil, že stejná advokátní kancelář poskytovala své služby KCPK v době, kdy tam zřejmě došlo k problému. „A když se ptáme, jaké jsou kvalifikační předpoklady nového jednatele, vy nám na to neodpovíte. To je prostě strašná ostuda,“ uvedl.
Vozobule zdůraznil, že projekt na obnovu bývalých lázní je veřejností sledovaný. „Stal se velkým tématem i kvůli Západočeské galerii. Nechápu, proč kupíte další kroky, které vzbuzují pochybnost,“ konstatoval.
Oprava lázní i školní jídelny. Škoda v kauze zmanipulovaných zakázek činí 22 milionů
Radní Libor Picka na dotaz, kdo bude odborným garantem projektu, reagoval tvrzením, že nositelem je krajská společnost KCPK. Ujišťoval, že žádné informace nezatajuje.
Martin Záhoř z ANO, který měl dříve projekt investičně na starost, uvedl, že v současné době se pracuje na projektové dokumentaci. „Připravuje se prováděcí dokumentace a výkaz výměr,“ sdělil. Podle Záhoře poté, co bude známý konečný rozpočet, bude záležet na zastupitelstvu kraje, jak se rozhodne pokračovat.
Picka řekl, že v prvním čtvrtletí příštího roku by mohlo být vydáno stavební povolení. Kraj podle něho předpokládá, že do konce roku 2026 proběhne soutěž na dodavatele stavby. Samotná realizace by měla začít v prvním pololetí 2027. Zatím hejtmanství počítalo s tím, že stavební práce potrvají tři sezony.
Hejtman Kamal Farhan prohlásil, že navrhne, aby opozice získala místo v dozorčí radě KCPK. Tím by získala přístup k podrobným informacím.
9. září 2025