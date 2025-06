Od Plzně vzdálenější lávka, kterou nechal vybudovat Chotíkov, nahradí před lety zbořenou kontrukci. Ta už byla ve špatném stavu.

Nová „chotíkovská“ lávka je moderní stavba. Podle starostky Evy Hirschfeldové bude otevřena v září. Zástupci obce se původně rozhodovali, jestli má vzniknout lávka, nebo most, na který by mohla i auta. Přednost dostala první varianta.

Na základě toho vznikla náhrada mostu, který byl zbořen v prosinci 2021. „Byl to most z roku 1974. Vznikl jako náhrada za přerušenou polní cestu, nebyl nijak udržovaný, byl už nepoužitelný a spadl do majetku státu,“ popsala starostka.

Lávka bude součástí Svatojakubských cest

Ta ještě před demolicí začala jednat se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI), který slíbil, že pokud obec připraví vhodný vlastní projekt, bude mít šanci získat stoprocentní dotaci. Podmínkou byla cena kolem 30 milionů. Ta byla také důvodem, proč nakonec místo mostu, který by stál víc, vznikla lávka. Most by navíc přivedl automobilovou dopravu do blízkosti obytných domů.

„Vlastní projekt jsme udělali v extrémně krátké době. Už v roce 2022 bylo vydáno stavební povolení, o rok později jsme získali dotaci a v roce 2024 jsme začali stavět,“ říká Eva Hirschfeldová.

Tvrdí, že téměř hotový projekt je chloubou obce. Teď se vyrábí zábradlí. Lávka nese jméno Svatojakubská a bude součástí turistických Svatojakubských cest, takzvaných Camino de Santiago, vedoucích až k hrobu svatého Jakuba Staršího v katedrále v Santiago de Compostela ve španělské Galicii. Lávku proto ozdobí socha svatého Jakuba.

Plány na druhou lávku s využitím pozůstatků Faltusova mostu se začaly rodit poměrně dávno. „Je to projekt, který se připravoval dlouho. Vyhodnotilo se, že pro Faltusův most je ideální úval, který je na okraji katastru Chotíkova směrem na Plzeň. Místo se nabízelo kvůli tvaru terénu, do kterého je silnice zaříznutá,“ vysvětluje starostka.

Ta v letech 2019 a 2020 oslovila majitele sousedního pozemku, zda by byl ochoten jej poskytnout pro výstavbu. To se nakonec podařilo dojednat a začala se připravovat prováděcí dokumentace. Starostka je přesvědčena, že využití Faltusova mostu bude ideální k propojení lokality vrchu Krkavce, oblasti Sylvánu a Radčic.

Kovová konstrukce Faltusova mostu už je na místě, kde bude instalována. Podle náměstka primátora Plzně pro dopravu Aleše Tolara by se měla konstrukce nad silnici usadit pravděpodobně v říjnu. „A platí termín pro otevření do konce listopadu,“ prohlásil. Nové využití konstrukce má stát zhruba 60 milionů a 16 milionů z toho bude státní dotace.

Velký jeřáb sundával v Plzni historický most (20. 4. 2019)