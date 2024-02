Nové lavičky v Plzni mají bránit lidem v polehávání. Ne všem se líbí

Lavičky se zábranou považují za projev takzvané nepřátelské architektury, která omezuje využívání součástí veřejného prostoru. „Nově jsme zvolili typ lavičky se středovou loketní opěrkou znemožňující polehávání na lavičkách. Změnou je také to, že lavičky jsou napevno přišroubovány k zemi, aby je nebylo možno volně přesouvat z místa na místo,“ uvedl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Tolar ze STAN.

„Nové lavičky na náměstí Republiky v Plzni jsou na sezení, ne válení,“ sdělil primátor Roman Zarzycký. Na sociálních sítích měla jejich prezentace především kladnou odezvu. Mnoho lidí zjevně nové lavičky vnímá jako opatření proti bezdomovcům.

Část architektů nicméně upozorňuje, že se omezení uživatelské funkce laviček dotýká celé veřejnosti. Domnívají se také, že pro řešení problematiky bezdomovectví nemají prakticky žádný význam, a vnímají je jako marketingový tah radnice.

Bez bariéry by na lavičce mohli sedět tři dospělí

Předseda spolku Pěstuj prostor, architekt Petr Klíma se domnívá, že celkově je podoba laviček kultivovaná. Samotnou přepážku uprostřed nicméně nepovažuje za dobrý nápad. „Myslím, že je to zbytečné. Lavičky, které by to neměly, by podle mě byly lepší. Vyjadřovaly by i vstřícnost města k tomu, aby lidé využívali lavičku způsobem, jaký uznají za vhodný. Ta překážka prostě není systémové řešení toho, že někteří lidé žijí na ulici, tím se to samozřejmě nespraví,“ uvedl Klíma.

Architektu Bohuslavu Strejcovi z renomované projekční kanceláře projectstudio8 se zamlouvá samotný design laviček. Jinak se ale dívá na přepážku uprostřed. Zdůrazňuje, že lavičky na veřejných prostranstvích mají sloužit k odpočinku. „A to, že se tam někdo občas natáhne, je věc podružná a já to nevnímám jako problém. Tam si může lehnou kdokoliv. Chápu že je to mířené proti lidem, kteří žijí na ulici, ale to je jenom zlomek společnosti, která by měla mít možnost využívat lavičky plnohodnotně,“ prohlásil.

Podle architekta jsou nové lavičky na náměstí jako rozetnuté napůl. Tvrdí, že bez bariéry by na nich mohli pohodlně vedle sebe sedět tři dospělí. „A teď si tam sednou dva, přestože jsou stejně dlouhé. To jde proti smyslu a dimenzi té lavičky. Takže celkově vnímám vyznění spíš trochu negativně. Je to škoda,“ konstatoval.

Architekt Marek Marovič, který je zastupitelem centrálního městského obvodu Plzně, také tvrdí, že bez dělicího prvku se mu design laviček líbí. „To dělení si mi zdá úplně zbytečné. Omezuje uživatele, že si na lavičku mohou sednout jenom dva. A jako člověk, který se v centru Plzně pohybuje neustále, vidím, že problém bezdomovectví tohle vůbec nijak neřeší, je to zbytečnost. Domnívám se, že nejvíc to vadí lidem, kteří lavičky běžně užívají,“ sdělil.

Primátor Roman Zarzycký pro agenturu ČTK uvedl, že podobný typ laviček už využívá Správa železnic a České dráhy. „Je to vyzkoušený prvek na to, že lavičky mají sloužit k sezení a odpočinku, nikoliv k válení. Jsem rád, že je máme konečně v Plzni. Sedí se na nich fantasticky,“ řekl primátor.

Na náměstí Republiky město koupilo 30 nových laviček za 570 tisíc korun, v sadovém okruhu se lavičky repasují. Původní sezení bylo podle primátora neupevněné. „Teď se budou pevně ukotvovat k zemi tak, aby je nikdo nemohl přetahovat k sobě a vytvářet zóny, které nejsou v souladu s tím, jak chceme, aby se veřejný prostor využíval,“ řekl. Podnět k výměně laviček podle primátora vznikl zhruba před tři čtvrtě rokem na bezpečnostním výboru města.