Labuťák u řeky v Plzni útočil na kanoisty, ochranáři pár přestěhovali

Situace se opakuje rok co rok. Dvanáctiletý labuťák přilétá nad jez u Mrakodrapu k Papírenské lávce, aby tam hnízdil a s partnerkou vyvedl mladé.

Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů v Plzni pravidelně v březnu informuje veřejnost, že Trenér se vrátil a všichni, kdo se odváží na řeku Radbuzu, by měli být ve střehu.

Zejména pak sportovní kanoisté, kteří tam trénují. Labuťák totiž útočí na každého. Strach z něj mají nejen děti, ale i dospělí.

Letos chtěl Karel Makoň nepříjemnostem předejít a proto se rozhodl, že labutí pár odstěhuje jinam.

Labutě se vrátily do lokality asi 4. dubna. „Dokud bylo zataženo, tak se to s obrovským labuťákem dalo vydržet. Jakmile ale vysvitlo sluníčko, nastoupaly mu opět hormony na takovou hladinu, že projet kolem něj i na rychlostní kánoi byl docela problém,“ vysvětluje Makoň, proč se rozhodl výjimečně labutě přestěhovat. Stihl to ještě před tím, než si pár začal stavět hnízdo.

„Navíc loni na řece byl problém i s tím, že se muselo s kolísající vodní hladinou neustále s hnízdem hýbat a následně tři mláďata, která pár pracně vyseděl, v prvním týdnu života zmizela. Pravděpodobně spadla z jezu U Mráčku,“ uvedl další důvod ke změně lokality Makoň.

Odchycení labutí nebylo tak těžké, daly se nalákat na rohlík. Pracovníci záchranné stanice pár převezli na Horní kokotský rybník na Rokycansku, kde by ptáci měli mít více klidu a potravy.

Zda tam ale Trenér zůstane, není jisté. Ochránci zvířat totiž samce i s partnerkou odvezli na rybník na Rokycansko už v roce 2019. Když ale samice uhynula, labuťák se vrátil zase do Plzně. A partnerku měl novou.

Loni se na sociálních sítích objevilo video, jak jeden z mladých kanoistů záměrně najíždí na labuťáka a lodí do něj strčí. Zatímco jedni toto počínání odsuzovali, druzí, kteří se s velkým labuťákem někdy dostali do křížku, se mladíka zastávali.

Předseda TJ Prazdroj Plzeň loni vyprávěl, jak se s útočným ptákem nedá žít. „Je těžké se mu ubránit. Útočí na nás každý den. Někdy mu to vyjde a přistane za vámi, jindy vás praští křídlem. Jednou udělal díru do lodi. Než se s kanoí otočíte, labuťák už je jinde. Jedete rovně, nechcete se s ním potkat, ale on na vás začne útočit,“ popsal nepříjemné chvilky Karel Kožíšek mladší. Tehdy označil jednání Trenéra za šikanování.

