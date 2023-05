Labuťák se postavil vlaku, aby ochránil svoji rodinu. Přišel o křídlo

Zvířecí příběh, který mohl skončit tragicky, se stal v sobotu na železniční trati mezi Domažlicemi a Bělou nad Radbuzou. Strojvůdce zahlédl na trati zhruba 200 metrů od zastávky Pila nedaleko Trhanova labutí pár s mláďaty na poslední chvíli v zatáčce.

Samec se proti vlaku postavil, ale nebyla šance vlak zastavit. Strojvůdce si myslel, že labutě přejel. Ve zpětném zrcátku pak viděl, jak samec se samicí leží v kolejišti a kolem nich se hemží mláďata.

Okamžitě vše nahlásil dispečerovi, aby upozornil kolegy dalšího vlaku, kteří měli jet místem o hodinu později. O události také informoval Karla Makoně ze Záchranné stanice živočichů v Plzni.

„Šlo o čas. Okamžitě jsem volal profesionálním hasičům z Domažlic a požádal je o pomoc. Do patnácti minut mi volali přímo z kolejiště s tím, že všichni jsou živí, akorát labuťák se nemůže postavit na nohy,“ vypráví Makoň.

Na vlastní oči pak zjistil, že samice byla sice potlučená, ale jinak bez újmy a úrazu. Všech sedm zhruba týden starých mláďat bylo také v pořádku.

„Jediný, kdo byl v kritickém stavu, byl samec, který si myslel, že jedoucí vlak zastraší a přepere. Výsledkem byl otřes mozku a komplikovaná fraktura pravého křídla,“ popsal ochranář, který pár labutí z Trhanova i rybníka od osady Pila zná důvěrně a ví, že jejich přesuny z rybníka na rybník bývají časté.

Labutí rodinu naložili do auta a převezli do voliéry na záchranné stanici v Plzni. Jakmile se samec uzdraví, bude rodina vypuštěna do náhradní lokality, pravděpodobně na řeku Berounku. Hned tak to ale nebude. Veterinář musel samci křídlo amputovat a zakrátit přímo u těla.

