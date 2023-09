Labuť, která si roztrhla jícen o pytláckou návnadu, uhynula po napadení psem

Poraněné labutě, která seděla vyčerpaná u Třemošenského rybníku, si všimla minulý čtvrtek náhodná kolemjdoucí.

Přestože se šestiletá samice dostala do veterinární péče během chvíle a následně ji převezli do záchranné stanice, vyléčit se ji nepodařilo. „Prognóza byla nejistá, její zdravotní stav byl kritický. Přesto jsem neměl sílu ji utratit, co kdyby náhodou...,“ popsal šéf Záchranné stanice živočichů v Plzni Karel Makoň.

Po třech dnech ale labuť uhynula. Pitva prokázala trauma hlavy a páteře, úraz a napadení velkou šelmou.

Když už ptáka pitvali, zajímalo je, jak se zahojil zašitý jícen. Vloni v dubnu si ho labuť totiž roztrhla o ostrý kovaný hák na velké kapry na 10 metrů dlouhém silonovém vlasci, který byl opatřený olověnou zátěží. To ale zvenčí nebylo vidět.

Nejdřív pytlácká nástraha, teď pes

Makoňova žena Hana, která je zubní lékařkou a aktivní ochránkyní zvířat, proto rozhodla, že labutí krk otevře. Zjistila pak, že v jícnu je sedmicentimetrová tržná rána. Tu na místě zašila a ptáka pustila zpět na vodu. Labuť přežila. Kdyby tenkrát labuti krk neotevřela, zcela určitě by uhynula.

Její jednání kritizovali na sociální síti někteří veterináři s tím, co si to lidská lékařka dovolila. Kauzu začala řešit i krajská veterinární správa, která konstatovala, že došlo k porušení zákona, že žena nemá kvalifikaci na ošetřování zvířat. Nicméně zubařku nepotrestali s tím, že poskytla první pomoc v krajní nouzi, jejímž výsledkem byla záchrana zvířete. Samotný zákrok hodnotili jako odborně provedený.

„Bylo hodně těžké najít místo, kde byl jícen sešitý. Sedmicentimetrová jizva v podobě tenkého proužku nebyla pořádně ani vidět. To je prostě ta hojivost divokých zvířat a velmi dobře odvedená práce mojí ženy,“ chválil po pitvě Makoň.

Po samici zůstal na čtyři mláďata samec sám. Ptáci kvůli nedostatku potravy migrují z rybníku Nováček do Třemošenského, Šídlovského a Kamenného rybníku. Jedná se ale o lokality, kde se pohybuje hodně lidí a volně pobíhajících psů.

Pár měl původně pět mláďat. „Co se stalo s pátým mládětem, nevíme. Je ale pravda, že hodně lidí nám i policii hlásí, že byli svědky toho, jak volně pobíhající psi labutě atakují a honí. Je to vše zase jen zbytečný důsledek lidské bezohlednosti, sobeckosti a hlouposti,“ zlobí se Makoň.

Ochránci už letos v červenci řešili jiný úhyn na malém Boleváku, kdy pes rozdrtil trup většímu labutímu mláděti.

