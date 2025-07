„Užít si východ slunce na mostě nad řekou? Tak přesně tuhle parádu si ve středu ráno naplánovala jedna z labutí na Mži a zamířila na most generála Pattona,“ spekulují strážníci, proč se labuť vydala právě sem.

Protože si ale vybrala most s frekventovanou silnicí a hrozilo, že by ji mohlo srazit auto nebo že by způsobila dopravní nehodu, strážníci z odchytové služby se rozhodli, že ji vrátí zpět do bezpečí.

Jak strážníci popsali, labuť si nechtěla nechat zkazit výhled na panorama a prověřila je, jak jsou na tom se svojí běžeckou kondicí.

Zatímco jeden strážník za ptákem běžel, druhý se mu snažil nadbíhat. „Ty potvoro,“ reagoval jeden z nich, když labuť máchala křídly, běhala z chodníku do silnice a na své „zachránce“ syčela.

„Nakonec strážníci obstáli, akční labuť lapili do svých rukou, naložili do přepravní klece ve vozidle a převezli ji jen o patro níže na břeh řeky Mže,“ dodali strážníci. Jakmile ji vyndali z auta, okamžitě se vydala na vodní hladinu.