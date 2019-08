Cizinka, která v nočním baru polila kyselinou tři lidi, dostala šest let

Podle krajského soudu žena si musela být vědoma, že látka, kterou polévá poškozené, může způsobit poleptání a vážná poranění.

„Odsuzuje se k šesti letům vězení do věznice s ostrahou. Dále má obžalovaná povinnost zaplatit poškozeným více než 1,2 milionu korun,“ zaznělo u soudu.

Rozsudek není pravomocný.

Obžalovaná se k dnešnímu hlavnímu líčení nedostavila, protože je hospitalizována v psychiatrické léčebně. „V Moldávii zemřel v roce 2005 obžalované manžel, zastřelila ho mafie. Muž jí zemřel v náručí. Od té doby žena trpí duševní poruchou,“ vysvětlil ženin obhájce.

Obhájce dále uvedl, že cizinka nebyla dosud trestána, vedla řádný život a k činu se doznala. Navrhoval proto uznat ženu vinnou, ale z ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky nebo jako nedbalostní čin.

K útoku na dva muže a jednu ženu došlo loni 24. března před devátou hodinou ráno. Podle obžaloby Anna Kroft trojici polila 96procentní kyselinou sírovou. Poškození měly poleptané hlavy, obličeje a další části těla. Žena poleptala i sebe.

Cizinka od začátku soudního jednání tvrdila, že netušila, že ze skříňky v nočním podniku vytáhla lahev s kyselinou. Myslela si, že je to voda.

Vše odstartovala rvačka mezi dvěma muži.

„Byla to nešťastná náhoda. Bylo to hrozné. Začali se prát a jeden z mužů spadl na zem a nehýbal se. Měla jsem strach, že je mrtvý. Všichni byli agresivní, strčili do mě a zlomila jsem si nohu. Napadlo mě, že když se perou, vyleju na ně kýbl s vodou. Stejně tak to dělám doma, když se perou psi,“ vysvětlovala obžalovaná, která v nočním podniku poskytovala sexuální služby.

Osudné ráno Anna Kroft nejprve neoprávněně požadovala po trojici (jedné ženě a dvou mužů) zaplacení dvou tisíc korun za krátkodobé využití jednoho z pokojů, jako by tam došlo k sexuálním službám za úplatu.

Podle zjištění policistů tam ale žena s muži jen popíjela. Trojice proto odmítla zaplatit. Strhla se slovní rozepře a poté bitka mezi známým obžalované, který na pokoji nebyl, a jedním z dvojice mužů, kteří tam popíjeli.

Když trojice po rvačce z baru odcházela, cizinka je u východu začala polévat žíravinou. Podle spisu prvnímu ze zraněných mužů kyselina zasáhla pět procent jeho těla. Lékaři u druhého ošetřovali sedm procent. Žena, která byla s muži na pokoji, měla poleptaných asi pět procent těla.

V plzeňském nočním klubu útočila žena kyselinou (24. 3. 2018)

Cizinka polila v nočním klubu kyselinou tři lidi (18. 6. 2019)