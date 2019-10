Soukromníci se kvůli kůrovci zbavují lesů, nemají peníze na zalesnění

Zástupci Sdružení vlastníků obecních lesů odhadují, že velké přesuny majetku by mohly začít v zimě. První vlaštovkou může být prodej 1,5 hektaru lesní půdy u Domažlic dvěma soukromníky do rukou Domažlických městských lesů.

„Soukromníci obtížně splňují všechny podmínky zalesňování. Pokud budou nabízet další lesní porosty, město je připraveno je nakoupit, samozřejmě pokud bude cena příznivá,“ konstatoval místostarosta Domažlic Stanislav Antoš s tím, že pro nákup už zvedli ruku zastupitelé.

Cílem města je nahradit více než deset hektarů lesů, které město prodá státní firmě Ředitelství silnic a dálnic. Ta městský les potřebuje na výstavbu obchvatu obce Babylon, který se připravuje a stromy už odtud zmizely.

„Cílem je finanční prostředky získané prodejem opět vložit do nákupu lesů,“ sdělil Antoš.

Město hodlá koupit jen ty plochy, které k jeho majetku přiléhají nebo jsou v blízkosti. Nakoupené lesy se nacházejí za Domažlicemi při silnici na Kdyni, v oblasti, které se říká Na Kočárku. „Nachází se na svahu směrem ke Spáňovu,“ upřesnil místostarosta.

V okolí Domažlic není les, který by nebyl postižený kůrovcem

Tyto lesy podle Antoše nemají pro město jen ekonomickou hodnotu.

„Jsou hodnotou i pro životní prostředí, cestovní ruch. Je to bohatství, které nám zanechali měšťané, kteří byli před námi a my chceme lesy předat budoucím generacím minimálně ve stejném rozsahu. Bereme to jako investici do dětí našich dětí,“ sdělil Antoš.

Připomněl, že město za lesy zaplatilo výhodnou cenu deset korun za čtvereční metr, což je nyní v dané lokalitě cena obvyklá.

Kůrovec

Město podle Antoše hodlá nakupovat i přesto, že v současnosti jsou nutné vysoké investice do vysazování nových stromů za ty, které padly za oběť kůrovci.

„V Domažlicích a okolí není les, který by kůrovcem nebyl napaden, stačí se podívat při silnici I/26 směřující ke státní hranici, kde jsou všude mýtiny,“ popsal místostarosta.

Loni město vlastnící přes 3 700 hektarů lesů kvůli výsadbě stromků ztrojnásobilo prostředky vydávané dosud každoročně na tuto činnost. Město vydalo na nákup stromků a výsadbu čtrnáct milionů korun.

„Končí doba, kdy lesy dávaly peníze, teď se budou muset nějakou dobu dotovat,“ konstatoval Václav Toman, předseda Sdružení vlastníků obecních lesů v Plzeňském kraji.

„Největší boom majetkových změn očekávám letos v zimě nebo příští rok, prodávat podle mého odhadu začnou ti malí, kteří nežijí v místě, kde mají les a bydlí třeba v Praze,“ myslí si Toman.

Končí doba, kdy lesy dávaly peníze, teď se budou muset dotovat

Jedna z příčin, proč budou prodávat, je podle něj to, že nemají peníze na dosazení nových stromků na mýtiny po kůrovcové kalamitě. „Další vytěží a prodají dřevo a získané peníze nebudou ochotní zpět do lesa investovat, raději ho prodají,“ vyložil Toman ze sdružení, které dlouhodobě upozorňuje na nevstřícnou politiku státu vůči krvácejícím vlastníkům soukromých lesů.

„Ztráta v lesnictví bude osmnáct miliard a majitelé lesů mají dostat na základě slibů politiků jednu miliardu, to je výsměch,“ konstatoval Toman. Podle něj zatím stát neudělal nic, aby se o slíbené prostředky dalo požádat.

Upozornil, že někteří malí vlastníci už hovoří o tom, že jde ze strany státu o záměr nechat malé vlastníky finančně vykrvácet, aby od nich lesy mohli nakoupit velcí vlastníci lesů a zemědělské půdy, kteří na zalesňování peníze mají.

„O lesy zájem bude, protože se jedná o vkládání investic do nemovitostí. Auta se mohou vyrábět, ale lesní půda se nevyrábí, proto o ni bude zájem,“ konstatoval Toman.