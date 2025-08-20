Na Klatovsku odchytili další vlčici. Zda utekla ze Srní, potvrdí až DNA

Zoologové odchytili druhou vlčici, která se pohybovala v okolí Kundratic nedaleko Hartmanic na Klatovsku. Zda se jedná o zvíře, které uteklo z výběhu v Srní, určí až analýza DNA. Identifikační čip se nepodařilo načíst. Samice zatím zůstává v karanténním výběhu.
Muž na procházce se psem potkal u Kundratic nedaleko Hartmanic na Klatovsku vlka. (1. srpna 2025) | foto: Matyáš Málek

Vlčici se podařilo odchytit v noci z úterý na středu. Informoval o tom mluvčí Národního parku (NP) Šumava Jan Dvořák.

Zvíře lapili do odchytové pasti a uspali ho narkotizační látkou. „Bohužel se nepodařilo načíst identifikační čip. To ale nemusí znamenat, že se nejedná o zvíře z našeho chovu, a proto byly odebrány vzorky pro analýzu DNA, které dnes ráno putovaly do laboratoře,“ popsal ve středu po poledni Dvořák.

Důvodů, proč se nenačetl čip, může být podle mluvčího parku několik.

Výsledky testů by mohly být už v pátek, nejpozději v pondělí. Vlčice je zdravotně v pořádku, zatím je pod veterinárním dohledem v separačním výběhu Návštěvnického centra v Srní.

Pokud se prokáže, že se jedná o útěkářku z výběhu, vrátí ji do smečky. V opačném případě, že jde o jedince z volné přírody, dostane obojek s GPS lokátorem a vypustí ji zpátky do přírody.

V širším okolí návštěvnického centra se pohybuje ještě jeden vlk, i toho se budou snažit zoologové odchytit. Vlčici, kterou chytili minulý týden, je už zpátky ve smečce, zatím se od ostatních drží stranou.

Není stále jasné, odkud a kdy vlci z výběhu utekli. Původně jich tam bylo 13. Vlka u Kundratic natočili náhodní lidé na začátku srpna.

„Je pro nás velmi důležité, aby nás veřejnost informovala o setkání s vlkem na území Šumavy. Nutné je uvést místo a čas pozorování. Oceníme i fotografie či video,“ opakovaně apeluje mluvčí parku směrem k veřejnosti.

Na Klatovsku odchytili další vlčici. Zda utekla ze Srní, potvrdí až DNA

