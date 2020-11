VIDEO: Kůň zapadl do bahna, hasiči vysílené zvíře táhli na vraku dodávky

Několikahodinový zásah začal pro profesionální hasiče z Nepomuka a jednotku dobrovolných hasičů z Čížkova v sobotu kolem půl čtvrté odpoledne.

Žena se šla s koněm projít do lesa u Přešína, když se najednou zvíře začalo bořit do promáčeného terénu. Všechny nohy mu zůstaly hluboko zabořené v bahně. Kůň se z něj snažil dostat, což se mu i částečně povedlo, ale zase do něj zapadl.

Bahno koně vysílilo, nebyl schopen se postavit na nohy

Na pomoc mu ještě před příjezdem hasičů přišli sousedé z Přešína. Spolu s jeho majitelkou se jim podařilo koni uvolnit zadní nohu zachycenou v kořenech stromů, a dostat ho z bahna. Kůň byl ale natolik vysílený, že nebyl schopen chůze a zůstal ležet na boku. Bylo ale nutné ho dopravit domů.

„Už jen dostat se k místu, kde kůň ležel, bylo náročné. Oblast byla silně podmáčená, “ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Vedoucí zemědělského družstva ze Želeného Újezda, která také pomáhala zvíře zachránit, zajistila nakladač.. „Spolu s ostatními sehnala ještě mezistěnu z vraku dodávky a velkou dřevěnou desku, na kterou jsme koně položili a táhli ho přes dvě stě metrů lesem. Transport značně komplikoval zarostlý a mokrý terén. Několikrát jsme proto museli prořezat a urovnávat podloží před improvizovanými saněmi,“ popsal Poncar.

Ještě předtím ale koně bezpečně uvázali, aby se během transportu nezranil. Nad tím pečlivě dohlížela jeho majitelka, která je veterinářkou.

Po několika hodinách se ho podařilo dotáhnout z lesa ven a naložit na valník, který ho převezl do družstva. Jak se ukázalo, kůň se v bahně nikterak nezranil a ještě tentýž večer se postavil na nohy a začal žrát.