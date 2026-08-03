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Hlučný náklad vyplašil koně, shozená dívka se těžce zranila. Hřebce utratili

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  22:17
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Na Plzeňsku policisté vyšetřují událost, která se stala v Plzni v městské části Lobzy. Dle předběžných informacích, projelo auto s nákladním vozíkem kolem skupiny koní. Zvířata se splašila a jezdkyně shodily. Jedna z dívek skončila v nemocnici.

Celá událost se stala poslední týden v červenci. „Byla to klasická vyjížďka po tréninku. Čtyři děvčata na koních, já a instruktorka, která vedla valacha. Kolegyně uviděla blížící se auto s vozíkem, co dělal kravál. Proto mávala na řidiče, aby zpomalil,“ vyprávěl předseda spolku Jezdecká stáj Plzeň Petr Hermann pro server Novinky.cz.

Podle předsedy šofér nijak nebral ohled a naopak přidal plyn. Holky, které na koních jely spadly a jedna z nich skončila v nemocnici. Dále uvedl, že desetiletý anglický plnokrevník Seminary, který se pravidelně účastnil soutěží se vážně zranil.

Stačil zkušený chvat a trpící kůň vyskočil na nohy. Ale předtím se ozval táhlý zvuk

„Vlítl mezi kameny u řeky, kde se mu zasekla noha. V podstatě si ji vylomil. Už ho nešlo zachránit, museli jsme ho nechat utratit,“ zalitoval předseda spolku.

Matka dívky, která skončila v nemocnici uvedla, že dcera po pádu přišla o čtyři zuby, dva má zlomené. Dále má další zranění v oblasti obličeje a zlomenou nohu.

„I když bude mít trvalé následky kvůli zubům, jsme vděční, že to nedopadlo tragicky,“ dodala po vzpamatování se z prvotního šoku.

Otec řidiče podal vysvětlení redakci Novinky.cz, protože syna se nepodařilo zastihnout. „Kovový šrot jsme nakládali společně. Syn vše přikurtoval na vozík a odjel po veřejné komunikaci. Samozřejmě náklad rachotil. Ale rozhodně koně úmyslně nevyplašil, ani nepřidal plyn, když je viděl,“ odmítl důrazně Pokorný vinu.

Podle jeho slov šlo o nešťastnou souhru okolností. Dle něj žena jen lehce mávla a byla k řidiči ještě k tomu zády. Syn nemohl tudíž vědět, že to na něj bylo a co to mělo znamenat. „Samozřejmě jde o neštěstí, ze kterého nemá nikdo radost,“ dodal.

VIDEO: Auto srazilo koně nebo kůň srazil auto? Podívejte se sami

Případem se zabývá policie. Mluvčí Iva Vršecká zatím informovala, že šlo o třicetiletého řidiče Volkswagenu Amarok, který měl přívěs Agados a převážel železný odpad.

„Jel po místní komunikaci od Lobezské ulice směrem ke střelnici. Zřejmě vlivem zvýšené hlučnosti nákladu mělo dojít k vyplašení koní, kteří šli podél řeky Úslavy,“ popsala.

Zvířata se poté rozběhla ke střelnici, jezdkyně se neudržely a spadly na zem. „Dechová zkouška u řidiče byla negativní,“ uvedla Vršecká.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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