Kumulace funkcí na kraji i jinde. Česko je evropský unikát, říká politolog

„Pro mě je důležité vykonávat svědomitě obě funkce co nejlépe, aby Plzeň 4 vzkvétala a abych dokázal pracovat i pro zdravotnictví Plzeňského kraje,“ říká neuvolněný náměstek hejtmana pro zdravotnictví Tomáš Soukup (ANO), který na další dva roky zůstane i starostou čtvrtého plzeňského městského obvodu. Soukup prý počká do příštích komunálních voleb a zváží, zda bude obě funkce zvládat.

Michal Pink z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu nedávno uvedl, že Česká republika je evropský unikát, kde není žádným způsobem výrazně omezeno kumulování funkcí. Připomněl, že ve Velké Británii se funkce nekumulují díky politické kultuře, v jiných zemích je zákaz daný přímo zákonem.

„Ve chvíli, kdy zákon řekne ne, tak se tomu přizpůsobím,“ uvedl Soukup. Zároveň připomíná, že po zvolení do vedení kraje byl v pozici, kdy měl i mandát, který mu lidé dali na čtyři roky v Plzni Doubravce.

„V politice čtyři roky něco plánujete a další čtyři roky něco realizujete. Kdybych teď odešel od práce starosty, nebylo by to fér vůči voličům. Za dva roky jsou volby, to bude čas si říci, jakou cestou se vydat. Já potřebuji vědět, jestli obvod případně přechází do správných rukou a jestli bude někdo následovat moje kroky,“ popsal Soukup.

Lidé se do politiky příliš neženou

Pink upozorňuje například také na to, že kdyby se po zvolení někoho na vyšší úroveň uvolnila úroveň nižší, pomohlo by to přijímat do politických stran nové členy, z nichž by se rekrutovali noví politici. „Ať už se jedná o volby do Sněmovny, krajské, senátní nebo komunální volby, kvůli kumulaci funkcí se nám na kandidátní listině neustále objevují stejná jména lidí, kteří mají strach, že je někdo z jejich funkce vytlačí,“ konstatoval Pink.

Soukup tento argument okomentoval tak, že do politiky ale moc lidí nechce. „Abyste dostali lidi na komunální kandidátku, musíte je přemlouvat. Do toho, aby se někdo stal zastupitelem, což je předstupeň toho, aby se stal třeba starostou nebo místostarostou, se lidé moc neženou,“ poznamenal Soukup.

„Přitom práce je to strašně zajímavá,“ dodává jedním dechem oblíbený starosta, který za pozici neuvolněného náměstka hejtmana bere plat 85 639 korun měsíčně a za pozici uvolněného starosty 101 947 korun. Dohromady tedy 187 586 korun hrubého měsíčně.

Hana Malá z tiskového odboru ministerstva vnitra uvedla, že při kumulaci funkcí starosty a neuvolněného náměstka hejtmana nedochází ke krácení odměn.

„Dochází k tomu pouze v případě, že dotyčný vykonává jakoukoli uvolněnou funkci v zastupitelstvu obce (kraje) a současně vykovává funkci poslance, senátora nebo člena vlády. Ke krácení dochází tak, že mu obec (kraj) poskytuje odměnu ve výši 0,4násobku výše odměny, která by jinak náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce (kraje),“ doplnila.

To se v případě Plzeňského kraje týká Kamala Farhana z ANO, který je hejtmanem a poslancem.

Téměř 172 tisíc hrubého za starostu a člena rady kraje

Soukup na otázku, jak by okomentoval výši svého platu, odpověděl, že je nadstandardní, ale je vykoupený tím, že nemá žádný volný čas. „Přijedu domů, pak jdu se psem a pak si jdu lehnout. Ale nestěžuji si, vybral jsem si to a baví mě to,“ poznamenal Soukup.

Na námitku, že jihočeský hejtman Martin Kuba z ODS v jižních Čechách vládne na kraji se třemi náměstky, zatímco v čele Plzeňského kraje je jich sedm, Soukup odpověděl, že Kuba má v čele kraje jednu stranu. „Vládne sám a může si o tom tedy sám rozhodnout. Zkrátka neprobíhá tam žádná diskuse. V Plzeňském kraji je toto dohodnutý kompromis mezi více subjekty,“ popsal Soukup.

Podle něj se nesprávně uvádí, že neuvolněný znamená na poloviční úvazek. „Tak to není, uvolněný znamená, že jste uvolněný ze zaměstnání. Nedovolil bych si za plat náměstka dělat jako na vedlejšák,“ uvedl.

V podobné pozici jsou ve vedení kraje i starosta Stříbra Martin Záhoř, který je také neuvolněným náměstkem hejtmana, či Pavel Čížek, který je uvolněný náměstek a místostarosta Spáleného Poříčí.

Libor Picka ze STAN je neuvolněným starostou Bělé nad Radbuzou s platem 44 404 korun a uvolněným členem rady kraje s platem 126 874 korun, dohromady tedy bere 171 278 korun hrubého. Picka nesdílí názor, že se při kumulaci obou funkcí jedná o střet zájmů. „Je to naopak vhodné spojení,“ myslí si.

Na argument politologa, že kdyby opustil funkci starosty, podpořil by větší koloběh kádrů v politice, odpověděl, že to je věc lidí, koho si zvolí. „Třeba mě volí proto, že to nedělám špatně. Navíc v situaci, kdy u voleb v Bělé mají velký výběr – čtyři nebo pět kandidátek, jednou jich dokonce bylo sedm. Asi mě tam chtějí, jinak by naše kandidátka nezískala osm mandátů z 15,“ dodal dlouholetý oblíbený starosta.

Plzeňský kraj má poprvé hejtmana z ANO (30. 10. 2024)