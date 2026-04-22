Tohle náměstí bude Gottovo. Po letitých diskuzích se na radnici shodli

  16:37
Zpěvák Karel Gott bude mít v rodné Plzni své náměstí. Zastupitelé centrálního městského obvodu dnes rozhodli o tom, že jeho jméno ponese prostranství před kulturním domem Peklo.
Prostranství před bývalým domem Peklo v Plzni se bude jmenovat náměstí Karla...

Prostranství před bývalým domem Peklo v Plzni se bude jmenovat náměstí Karla Gotta. S nápadem přišel plzeňský primátor Roman Zarzycký.

Vítězný návrh dostavby kulturního domu Peklo v Plzni. Pochází od týmu...
S návrhem na pojmenování přišel primátor Roman Zarzycký z ANO. Město se chystá historický kulturní dům i prostor před ním za stovky milionů na etapy rekonstruovat a proměnit v moderní živé místo.

„Mám velkou radost, že se můj návrh podařilo prosadit, protože letité diskuse o pojmenování čehokoliv právě po Karlu Gottovi se zdály nekonečné. Nyní má Plzeň na Mistra a svého rodáka konečně vzpomínku, kterou si Karel Gott i Plzeň zaslouží,“ uvedl Zarzycký.

Místo podle něj zástupci města vytipovali s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně. „Pevně věřím, že prostor před nově zrekonstruovaným kulturním domem Peklo bude prostorem krásným a důstojným. Vůbec nepochybuji o tom, že náměstí Karla Gotta bude pro Plzeň prestižní a vyhledávanou adresou,“ doplnil.

Pojmenování veřejného prostoru po Karlu Gottovi navázalo na dlouhodobé debaty o tom, jakým způsobem v Plzni připomenout jeho odkaz. Krátce po jeho úmrtí v roce 2019 se objevily návrhy na přejmenování budovy Nového divadla, nezískaly ale širší podporu.

„Nový název náměstí Karla Gotta je platný hned od okamžiku jeho schválení, ale účinný bude až zanesením do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí, což se stane nejpozději do 6. května,“ vysvětlila mluvčí obvodu Michaela Adámková.

Obvod také nechá udělat cedule s označením náměstí Karla Gotta, jejich výroba včetně instalace potrvá zhruba jeden až dva měsíce.

„Jsem přesvědčený, že Plzeň může být na svého rodáka právem hrdá. Věřím, že se toto místo postupně promění v živý veřejný prostor, který si lidé oblíbí a který se stane jedním z vyhledávaných míst Plzeňany i turisty,“ řekl starosta centrálního obvodu David Procházka z ANO.

Gott se narodil 14. července 1939 v Plzni a prvních šest let života ve městě také prožil. Přestože se jeho rodina později přestěhovala do Prahy, vazby na rodný region nikdy nepřerušil.

Do blízkého Újezdu u Svatého Kříže jezdil za svou babičkou a později zde nechal pochovat i své rodiče. Plzeň udělila Gottovi v roce 2009 čestné občanství. Zpěvák zemřel 1. října 2019 v Praze.

Tohle náměstí bude Gottovo. Po letitých diskuzích se na radnici shodli

Prostranství před bývalým domem Peklo v Plzni se bude jmenovat náměstí Karla Gotta.

