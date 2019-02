Radní musí vyřešit, co s Peklem. Celková oprava vyjde na půl miliardy

Zastupitelé Plzně začnou probírat podklady k plánované rekonstrukci kulturního domu. V úvahu připadá rekonstrukce částečná, jejíž cena je odhadovaná na čtvrt miliardy korun a rekonstrukce celková, která by mohla stát zhruba dvojnásobek. Obnova by trvala minimálně čtyři roky.

S předpokládanými, poměrně vysokými, náklady bude spojená otázka budoucího využití objektu.

Ve hře bude možnost prodeje Pekla, ponechání v majetku města a svěření provozu zájemci, který by objekt opravil a využil po svém. Možná je i varianta, že rekonstrukce i další provoz budou zcela v režii města.

Radní pro ekonomiku David Šlouf prohlásil, že rozhodnutí o budoucnosti Pekla bude mít dlouhodobé důsledky. Proto si myslí, že by bylo dobré najít pro ně na radnici co nejširší shodu.

„Tedy nejenom v koalici,“ říká Šlouf. Radní je přesvědčen, že pokud se město do rekonstrukce pustí, bude si muset na akci vzít úvěr. „A jestliže město bude rekonstrukci dělat, pak podle mě má smysl udělat ji kompletní, aby se problém vyřešil najednou. To by stálo přes pět set milionů korun,“ uvedl.

Upozornil, že při desetiletém úvěru by splátka mohla dělat například 60 milionů ročně.

„Takže by bylo dobré o tom vést důkladnou debatu,“ konstatoval. Radní si myslí, že prodej Pekla není příliš pravděpodobný. Předpokládá, že víc připadá v úvahu, že by město svěřilo Peklo zájemci, který by rekonstrukci zaplatil a pak objekt využíval nebo že si město bude vše řídit i platit samo.

David Šlouf si myslí, že konečné rozhodnutí o tom, jak naložit s Peklem padne na zasedání samosprávy v květnu.

Zastupitel Petr Domanický tvrdí, že se osobně přiklání k tomu, aby si radnice ponechala kulturní dům zcela ve své režii.

„Město velikosti a významu Plzně by mohlo mít víc než jenom Měšťanskou besedu,“ uvedl. Domanický upozornil, že v Plzni dlouhodobě ubývá prostorů využitelných pro kulturu a městu chybí například koncertní sál.

„Je pravda, že takové věci stojí peníze, ale zároveň patří k základní infrastruktuře města. V té má Plzeň ještě hodně velké rezervy,“ konstatoval Domanický.

Zastupitel a šéf plzeňských Pirátů Pavel Šrámek prohlásil, že je zapotřebí otázku další budoucnosti Pekla probrat s veřejností. „Rozhodně bychom to chtěli projednávat s obyvateli Plzně. To je pro nás naprosto stěžejní, zejména pokud se jedná o Peklo,“ řekl Šrámek.

Nutná rekonstrukce chátrajícího Pekla se roky odkládala

Kulturní dům v Pobřežní ulici v centru Plzně se začal budovat na konci 19. století. Na začátku 20. století byla postavena budova s velkým společenským sálem.

Po roce 1948 spravovala Peklo Krajská odborová rada a od roku 1987 do roku 2003 armáda. Pak objekt převzalo město.

Radnice dlouhodobě plánovala nutnou rekonstrukci, kterou však politici roky odkládali. Až loni měla začít oprava toho nejnutnějšího. Sotva však loni v létě začala ,byla budova v srpnu uzavřena, protože se ukázalo, že je v havarijním stavu.

Pro město je v Pekle nejvýznamnější velký sál. Ten má kapacitu pro téměř osm stovek lidí, což je o stovku víc, než pojme velký sál v Měšťanské besedě.

