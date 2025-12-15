Rekonstrukce náměstí, doprava i byty. Zastupitelé Plzně schválili rozpočet

Start rekonstrukce historické části kulturního domu Peklo, úprava Nové scény Divadla J. K. Tyla, stavba lávky přes Rokycanskou ulici, vylepšení hlavní budovy městské knihovny, úprava náměstí Republiky nebo Americké třídy a zahájení stavby domu pro lidi s autismem. To jsou některé akce, které bude v příštím roce financovat Plzeň. Zastupitelé města schválili rozpočet na rok 2026, který s uvedenými investicemi počítá.
Město Plzeň v příštím roce dofinancuje rekonstrukci tramvajové trati ve Skvrňanské ulici.

Město Plzeň v příštím roce dofinancuje rekonstrukci tramvajové trati ve Skvrňanské ulici. | foto: Martin Polívka, MF DNES

Rozpočet počítá s příjmy 10,2 miliardy korun a výdaji ve výši 12,9 miliardy korun. Rozdíl město pokryje ze svých rezerv a dotací.

Podle primátora Romana Zarzyckého z ANO rozpočet předpokládá investice ve výši 5,2 miliardy, na letošní rok to bylo 4,5 miliardy.

„Investice jsou vázané zhruba ke stovce významnějších projektů. Zahájíme například rekonstrukci náměstí Republiky, uděláme hlavní knihovnu v ulici Bedřicha Smetany, spustíme sanační fázi rekonstrukce kulturního domu Peklo, zahájíme budování polygonu v areálu Světovaru, budeme pokračovat v rekonstrukci DEPA2015,“ uvedl primátor.

Tvrdil, že mu velkou radost dělá, že se podařilo najít peníze na záchranu objektu Puech-Chabalovy filtrace v areálu plzeňské Vodárny. „Je to mimořádně cenná historická budova a dlouhou dobu tady chátrala,“ sdělil.

Skvrňany jsou bez tramvají. Začala velká oprava kolejiště, školáci nestíhali výuku

Největší díl rozpočtu, zhruba třetina, což je 3,7 miliardy, je určená pro oblast dopravy. V této oblasti patří k nejvýznamnějším výdajům do dopravní infrastruktury dofinancování rekonstrukce tramvajové trati ve Skvrňanské ulici, která celkově stojí 233 milionů korun.

Město také financuje dokončení parkovacího domu na Světovaru za zhruba 255 milionů.

Zástupce opozice David Šlouf z ODS připomenul, že ačkoliv vedení radnice při schvalování rádo mluví o rekordních částkách na stavební investice, většina z té sumy zůstává nevyčerpaná. Podle Šloufa se podle dat ke konci října letos u čtyř největších městských správců investic pohybovalo čerpání od 15 do 33 procent. „Magistrát měl u těchto správců na stavební investice 4,322 miliardy, čerpal 1,217 miliardy a je na 28 procentech čerpání. Oproti loňským 22 procentům se zlepšil tento výkon o šest procent. Takže drobnými krůčky se suneme dopředu, ale myslím, že by se dalo trošku přidat,“ prohlásil.

Plzeň postaví dům pro lidi s autismem, stát bude na Vinicích

Lukáš Hegner z ODS žádal, aby město vyhradilo ze svých rezerv dalších 50 milionů korun, které by byly využité městskými obvody na zlepšení čistoty města. Hegner poukazoval na to, že se nedaří udržet pořádek například na zastávkách veřejné dopravy. Primátor oponoval tvrzením, že tento úklid mají na starost právě městské obvody a žádný jejich zástupce takové navýšení nežádal. Podle primátora navíc městské obvody mají dostatečné finanční rezervy. Opoziční návrh neprošel.

Pro bytovou oblast počítá rozpočet s částkou 1,12 miliardy. „Počítáme se zahájením stavby domu se 14 byty v Křimicích s celkovými náklady ve výši 52 milionů korun, s podílem evropské dotace ve výši zhruba 26 milionů korun. Obdobně tak tomu bude i u dalšího projektu, a to kompletní rekonstrukce domu v Bolzanově ulici s pěti byty. Jako největší investice v oblasti bytové výstavby je předpokládaná výstavba 68 bytů na Světovaru. Výstavba je projekčně připravena, na realizaci akce je podána žádost o dotaci, čekáme nyní na rozhodnutí,“ uvedla radní Světlana Budková ze STAN.

13. října 2025
