náhledy
Přestavba bývalého kulturního domu na okraji Plzně v Červeném Hrádku na bezbariérový dům se specifickými městskými nájemními byty je u konce. Z bývalého pódia, ze kterého v červenci 1989 tehdejší nejvyšší komunista Milouš Jakeš vysvětloval ve zmateném proslovu soudruhům, že přestavba není jednoduchá, vznikly dva byty a kotelna.
Autor: Petr Ježek, MF DNES
Podle historiků chtěl Milouš Jakeš kritizovat stav v zemi, ale zvrhlo se to v komedii, když si začal plést slova. Když místo chovu brojlerů mluvil o chovu bojlerů, tedy ohřívačů vody.
Komunisty tady tenkrát také varoval, aby nezůstali osamoceni. „Aby my jsme mohli říct: Ne my si to přejem, podívejte, lid to žádá! A ne prostě, aby my jsme tam byli sami jak kůl v plotě,“ zaznělo tehdy z jeho úst. Heslo o kůlu v plotě se o čtyři měsíce později stalo jedním z nejpoužívanějších přirovnání komunistů v listopadu 1989.
Kulturní dům postavený v 80. letech minulého století brigádníky v tehdejší Akci Z projev sice proslavil, ale turistickou atrakcí se budova nestala. Po roce 1989 se změnila ve velkou diskotéku, po jejím konci opuštěná roky chátrala.
Nakonec budovu stát daroval městu Plzni a to ho nechalo v průběhu posledních dvou let přestavět za 58,4 milionu korun na bezbariérový dům se specifickými městskými nájemními byty. „Celkem je tam 18 bytů s plochou od 31 do 46 metrů čtverečních, z nichž 11 je pro seniory, dva pro lidi s omezenou schopností pohybu a pět jsou startovací byty pro mladé a samoživitele do 35 let,“ shrnula městská radní pro bytovou oblast Světlana Budková.
Většina bytů je už obsazených. Nájemné je tu oproti klasickému tržnímu nižší. Senioři platí 65 korun za metr čtvereční měsíčně, mladí pak 158,62 korun.
Některé byty mají jednu velkou místnost s kuchyňským koutem vybaveným spotřebiči a toaletou spojenou s koupelnou, ve které je standardně umyvadlo i sprchový kout.
Většina bytů má dvě místnosti a k němu komoru o několika metrech čtverečních, většina jich je se vstupem ze společné chodby.
Celý dům je bezbariérový, do patra mohou lidé vyjet výtahem nebo vystoupat po širokém schodišti.
Největší místnost v patře bude komunitní místností pro sociální pracovníky.
Z komunitní místnosti je možné vyjít na zelenou střechu, která slouží i jako terasa. Pro obyvatele je postavených i 17 parkovacích míst, dvě jsou vyhrazená invalidům.
„Některé akce se rodí a dělají jednoduše, ale tahle je jedna z nejsložitějších, které jsme v městském obvodu dělali. Od roku 2013 bylo hodně nápadů, co by tu mohlo nebo nemohlo být. Nevyužitý objekt ale chátral. Ani byty se tu nerodily lehce, měli jsme kvůli tomu hodně jednání. Jsem velice rád, že se vše podařilo a doufám, že se tu bude nájemníkům dobře žít,“ řekl doubravecký starosta Tomáš Soukup.
Původně si víceúčelový objekt nechalo vyprojektovat a postavit JZD Červený Hrádek. Ve vyšší části budovy blíže k silnici i nadále fungují kanceláře, na to navazuje budova bývalého kulturního domu.
Ve velkém sále, kde v roce 1989 řečnil Milouš Jakeš, před zahájením rekonstrukce chyběly parkety a odpadávaly části stropního podhledu.
Autor: Martin Polívka, MF DNES
„Ti umělci, kteří to podepsali. Žádnej z nás nebere takový platy, prostě, jako berou oni. Dostávám jednou ročně výpis… seznam těch umělců, kteří berou nad těch sto tisíc korun. No tak řekněme paní Zagorová, je to milá holka, všechno… ale ona už tři roky po sobě bere šest set tisíc každý rok. A další ne šest set, milion, dva miliony berou. Jandové a jiní každý rok. Ti náhodou neprotestovali,“ řekl Jakeš 17. července 1989.
Město Plzeň se do rekonstrukce chátrajícího kulturního domu pustilo v dubnu 2024.
Podlahová plocha jednotlivých bytů se pohybuje v rozmezí od 31 do 46 metrů čtverečních.
Dům kultury na archivním snímku. Dnes už září novotou a byl přestavěn na nájemní byty pro potřebné.
