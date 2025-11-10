Šéf Kulturního centra Plzeňského kraje po zásahu NCOZ končí, odvolali ho radní

O výměně na postu šéfa kulturního centra informoval krajský radní Libor Picka ze STAN, který je zároveň předsedou dozorčí rady KCPK.
Plzeňský kraj právníka Jandu oslovil. „Jde o externího advokáta na volné noze, který spolupracuje s plzeňskou advokátní kanceláří Volopich, Tomšíček a spol.,“ řekl Picka. Rada kraje nemusela vyhlašovat výběrové řízení.
Na auditu hospodaření, činnosti a vnitřních procesů KCPK v současnosti pracuje poradenská společnost KPMG. „Sešli jsme se s nimi a předali jim materiály, které si vyžádaly,“ uvedl Picka. Audit má být podle něj hotový do 90 dnů, tedy do konce ledna.
Odvolaný jednatel KCPK Mach je bývalý radní Domažlic. Zastupitelé města ho 24. září z rady odvolali kvůli obvinění po zásahu NCOZ pro podezření z podvodu při veřejných zakázkách a podvodu s dotacemi. Mach, který kandidoval za Sdružení pro město Domažlice, je členem hnutí STAN, ale kvůli kauze členství pozastavil.
Po zásahu v Plzni, Domažlicích a v Praze 9. září obvinili policisté devět lidí a dvě společnosti pro podezření z podvodu při veřejných zakázkách a podvodu s dotacemi, všichni jsou stíhaní na svobodě. Podle NCOZ je celková škoda zhruba 22 milionů korun.
Vyšetřování policisté provádějí na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Zásah se podle EPPO týkal přestavby lázní na multikulturní centrum a krajskou galerii, která má stát přes dvě miliardy korun, a modernizace školní kuchyně v Domažlicích. Rekonstrukci lázní, které kraj koupil v roce 2022, prosazuje současná koalice ANO, STAN a Pro náš kraj.
Zahájilo ji ale předchozí vedení kraje (ANO, STAN a Piráti). „Plzeňský kraj se přihlásil ke škodě, která byla evropským žalobcem vyčíslena na 145 tisíc korun,“ uvedl Picka.
Proti přestavbě lázní jsou opoziční ODS a TOP 09, která prosazovala stavbu nové galerie v centru města. S desítkami architektů také kritizují, že kraj nevyhlásil architektonickou soutěž a zadal projekt napřímo prostřednictvím KCPK.
Vedení kraje 15. září opozici slíbilo, že na prosincovém zastupitelstvu předloží souhrnnou zprávu o činnosti KCPK, o soutěžích na práce související s přestavbou lázní a odvolá jednatele. Zároveň uvedlo, že nebude čekat na výsledky vyšetřování a zadá co nejkomplexnější audit KCPK.
KCPK, které má v současnosti pět zaměstnanců, dokončilo projekt pro stavební povolení a podle Picky je těsně před podáním žádosti o stavební povolení. Soutěž na dodavatele přestavby lázní by měla být vypsána příští rok.
„Na projektu rekonstrukce lázní se stále pracuje, počítáme stále s původně oznámenými termíny,“ dodal dnes Picka. Další provozní a personální věci bude podle něj už řešit nový jednatel.