Do regionu letos dorazí světové i domácí hvězdy divadla a hudby

V Měšťanské besedě zahraje také světoznámý houslista Václav Hudeček čtveřici Vivaldiho koncertů, Mozartovu Malou noční hudbu a další díla.

Už 15. ledna se tady představí Robert Křesťan & Druhá tráva. Na schůzovní místnost se sál promění 22. ledna. Beseda se stane dějištěm představení Divadla Vosto5 Společenstvo vlastníků. Jde o hru, která se stala předlohou úspěšného filmu Vlastníci. V inscenaci úspěšného autora Jiřího Havelky mají všichni účastníci právo rozhodovat o společných prostorech s důrazem na jistotou svého majetku.

Cesta k vodopádům přiveze Langmajera

Na divadelních prknech se v Besedě představí 30. ledna Barbora Hrzánová jako sedmiletá Helenka Součková ve hře Hrdý Budžes. K dalším činoherním lahůdkám budou patřit komedie Antonína Procházky Klíče na neděli, legendární představení Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? dvojice Petr Čtvrtníček a Jiří Lábus či divadelní adaptace oscarového filmu Kaktusový květ v hlavní roli s Lukášem Vaculíkem.

„Divadlo Ungelt přiveze 11. května Cestu k vodopádům s Jiřím Langmajerem, který se za roli v této inscenaci loni ocitl v širší nominaci na Cenu Thálie. Nebude chybět ani komedie Listopad s Michalem Dlouhým na aktuální téma prezidentské volby. Dětem přiveze Divadlo bratří Formanů spolu s Divadlem Lampion pohádku Šťastný princ, která se bude líbit i rodičům,“ uvedla Ivana Hušáková z Měšťanské besedy.

Opět se uskuteční tradiční plzeňské akce. Jednou z nich budou Smetanovské dny, které přinesou zejména klasickou hudbu. O zahajovací koncert se 2. března postará Howard Shelley s Norimberskými symfoniky. Zazní zde skladby Ludwiga van Beethovena a Edvarda Elgara. Festival potrvá do 6. dubna. Na tento den je připraven výjimečný koncert, na jehož programu bude Stabat Mater od Antonína Dvořáka.

Vítězové 31. ročníku tradiční ankety Žebřík budou vyhlášeni na finálovém večeru 31. března od 19 hodin v areálu DEPO2015. Vrcholem programu bude pořad Best of Michal Pavlíček, kde vystoupí i Bára Basiková, Vilém Čok nebo Kamil Střihavka. Představí se také Kateřina Marie Tichá, Vypsaná fixa nebo Znouzectnost.

Ceny Žebřík získali MIG 21, Pražský výběr či Meky Žbirka (3. 4. 2022)

Hlasování v prvním kole probíhá od 1. do 31. ledna a vzejde z něj pět nominovaných v každé z deseti kategorií. Druhé kolo, které poběží od 1. do 28. února, určí pořadí na prvních třech místech v každé kategorii, tedy držitele cen.

Jedna z nejnavštěvovanějších kulturních akcí plzeňského regionu, Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť se letos uskuteční v Domažlicích od 11. do 13. srpna. Na programu budou opět taneční a hudební vystoupení inspirovaná českým folklorem. Chybět nebudou ani tradiční trhy.

Festival Divadlo slibuje mimořádné inscenace

Mimořádné a pozoruhodné zahraniční inscenace a výběr toho nejlepšího z české scény za uplynulou sezonu opět přinese plzeňský festival Divadlo. Jeho 31. ročník se odehraje od 13. do 21. září.

Filmu pak bude Plzeň patřit od 22. do 27. září, kdy se uskuteční tradiční přehlídka Finále.

Známí už jsou také někteří účinkující západočeských letních hudebních festivalů. Jejich sezonu odstartuje od 2. do 4. června v lochotínském amfiteátru v Plzni Metalfest. K jeho hvězdám bude patřit například německá kapela Powerwolf. Jako první organizátoři oznámili už před časem účast v Česku velmi populární finské folkmetalové skupiny Korpiklaani, švédské kapely Ensiferum a také formací Beyond the Black, Insomnium, Megaherz, Crypta, Nanowar of Steel a Any Given Day.

Později se přidala i legendární ikona finského metalu Stratovarius. Fanoušci se mohou těšit také na polskou legendu Behemoth nebo americkou thrashmetalovou skupinu Testament.

První kapely potvrdil také další z metalových festivalů odehrávajících se na Plzeňsku. Velkým tahákem Basinfirefestu, který se uskuteční od 22. do 25. června ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku, bude australská heavymetalová formace Airbourne. Ta měla zahrát už loni. Svou účastí tak ozdobí až 17. ročník. Pódium ovládne i skupina Pain, elektro-industrial projekt člena kapely Hypocrisy Petera Tägtrena. Ten se po dvou deskách se zpěvákem Lindemannem z Rammstein opět naplno vrací do koncertního kolotoče s Pain.

Pekelný ostrov ozdobí Kissin´ Dynamite

Ozdobou dalšího ročníku holýšovského festivalu Pekelný ostrov se pak stane německá kapela Kissin’ Dynamite. Skupina, založená v roce 2007, si na rock-metalové scéně udělala víc než jen slušné jméno. Dokázala dokonale vyšperkovat svůj specifický hudební styl, charakterizovaný moderním zvukem, masivními hymnami a chytlavými melodiemi ve spojení se stadionovým rockem 80. let a excentrickým vzhledem.

Z českých kapel se předvedou třeba Tři sestry, Harlej nebo Walda Gang. Největšími taháky švihovské zastávky festivalu Hrady.cz budou od 28. do 29. července skupiny Kabát, Kryštof a Mirai.

Doro, Hypocrisy nebo Running Wild. Plzní burácel metal (4. 6. 2022)