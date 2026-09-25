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Známému muzeu veteránů hrozí konec, jeho provozovatel se chce s radnicí soudit

Jitka Kubíková Šrámková
  16:15

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Nadační fond Plzeň sobě otevřel v bývalém depu vozidel MHD muzeum historických motocyklů a automobilů Depo Moto Art. (9. prosince 2023) | foto: Petr Eret, MAFRA

Muzeu Depo Moto Art v plzeňské kreativní zóně DEPO2015, kde je vystavená cenná sbírka automobilových veteránů a umění, hrozí, že 8. října ukončí činnost. Je to výsledek sporu, které vede město s bývalým dlouholetým místopředsedou krajské buňky ODS v Plzeňském kraji Romanek Jurečkem.

Město totiž hodlá po provozovateli muzea, Nadačním fondu Plzeň sobě, jehož je Jurečko zakladatel, požadovat v městské budově komerční nájem ve výši 300 tisíc korun měsíčně. Jurečko hovoří o tom, že je to likvidační a nespravedlivé, protože do oprav bývalé trolejbusové haly už investoval 12 milionů korun.

„Už jsem podal předžalobní výzvu, pokud se radnice do pátku neozve, podám na město žalobu,“ uvedl Jurečko. Tím se chce domoci toho, aby halu dostal do dlouhodobé výpůjčky.

Reakcí na postup města je i to, že Jurečko zrušil vstupné a všichni zájemci se mohou na veterány přijít do 8. října podívat zdarma. Zda je to politická hra, což tvrdí Jurečko, zatím není jasné.

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