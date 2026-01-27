Koncert k poctě Carla Marii von Webera. Plzeň se chystá na Smetanovské dny

Hudbu, výtvarné umění, divadlo, literaturu i odbornou reflexi přinese 46. ročník festivalu Smetanovské dny. Ten v Plzni odstartuje 26. února a potrvá do 9. dubna. Návštěvníky čekají koncerty, operní představení, výstavy, tradiční masopust i mezioborové sympozium.
Smetanovské dny Plzeň.

Smetanovské dny Plzeň.

„Letošní ročník nabídne zajímavá setkání s mimořádnými osobnostmi. Mezinárodně uznávaná operní diva Marina Viotti nás během zahajovacího koncertu provede nádhernými áriemi Gioacchina Rossiniho a érou bel canta,“ dává nahlédnout do programu ředitelka festivalu Smetanovské dny a Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.

Po roce se na festival vrací skvělý houslista s pozoruhodným životním příběhem Fedor Rudin i emeritní sólofagotista Vídeňských filharmoniků Štěpán Turnovský s dcerou Julií, vynikající houslistkou a violistkou. Jitka Molavcová svými šansony pohladí duši, David Eben se spolu se souborem Schola Gregoriana Pragensis podle Kavalové dotkne diváckých srdcí.

Smetanovské dny v Plzni opět nabídnou špičku klasické hudby

„Na samý závěr festivalu si vychutnáme nadčasové dílo Carla Orffa Carmina Burana. V tomto případě Plzeňská filharmonie spojí své síly s Českým filharmonickým sborem Brno a Kühnovým dětským sborem,“ připomíná Kavalová.

Připraven je také výjimečný koncert Weber 200 – zrození a cesta romantika k příležitosti výročí úmrtí Carla Marii von Webera (1786–1826).

„Součástí Smetanovských dnů jsou i dva koncerty mladého úspěšného plzeňského houslisty Kryštofa Kohouta, čerstvého držitele Umělecké ceny města Plzně, který vystoupí společně s klavíristou Petrem Novákem a také s Fibonacci Quartetem, držitelem první ceny publika na mezinárodní soutěži Premio Paolo Borciani v Itálii,“ doplňuje radní pro oblast kultury a památkové péče města Plzně a předsedkyně správní rady Plzeňské filharmonie Eliška Bartáková.

Zaujmout mohou i hudební programy jako Smetana Reborn – klavírní Má vlast v podání pianisty Matyáše Nováka, Když hudba umlkne & Marek Kozák, Jiří Houdek & Collegium rozhlasových symfoniků, Císařův slavík & Trojanovo trio, Pěvecké gala z Basileje, což je koncert dvou mladých špičkových zpěváků z Hudební akademie v Basileji, Czech Slovak Cello Quartet nebo Integra Quartet.

Z doprovodných akcí by mohlo diváky přilákat 46. plzeňské mezioborové sympozium, výstavy Svět pod povrchem: jeskyně, podzemí a podsvětí v umění 19. století v Západočeské galerii a Podzemím k pokroku – Technické dějiny Plzně a Plzeňska v 19. století či interpretační seminář pro posluchače plzeňské konzervatoře nebo tradiční masopust.

