„Letošní ročník nabídne zajímavá setkání s mimořádnými osobnostmi. Mezinárodně uznávaná operní diva Marina Viotti nás během zahajovacího koncertu provede nádhernými áriemi Gioacchina Rossiniho a érou bel canta,“ dává nahlédnout do programu ředitelka festivalu Smetanovské dny a Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.
Po roce se na festival vrací skvělý houslista s pozoruhodným životním příběhem Fedor Rudin i emeritní sólofagotista Vídeňských filharmoniků Štěpán Turnovský s dcerou Julií, vynikající houslistkou a violistkou. Jitka Molavcová svými šansony pohladí duši, David Eben se spolu se souborem Schola Gregoriana Pragensis podle Kavalové dotkne diváckých srdcí.
Smetanovské dny v Plzni opět nabídnou špičku klasické hudby
„Na samý závěr festivalu si vychutnáme nadčasové dílo Carla Orffa Carmina Burana. V tomto případě Plzeňská filharmonie spojí své síly s Českým filharmonickým sborem Brno a Kühnovým dětským sborem,“ připomíná Kavalová.
Připraven je také výjimečný koncert Weber 200 – zrození a cesta romantika k příležitosti výročí úmrtí Carla Marii von Webera (1786–1826).
„Součástí Smetanovských dnů jsou i dva koncerty mladého úspěšného plzeňského houslisty Kryštofa Kohouta, čerstvého držitele Umělecké ceny města Plzně, který vystoupí společně s klavíristou Petrem Novákem a také s Fibonacci Quartetem, držitelem první ceny publika na mezinárodní soutěži Premio Paolo Borciani v Itálii,“ doplňuje radní pro oblast kultury a památkové péče města Plzně a předsedkyně správní rady Plzeňské filharmonie Eliška Bartáková.
Zaujmout mohou i hudební programy jako Smetana Reborn – klavírní Má vlast v podání pianisty Matyáše Nováka, Když hudba umlkne & Marek Kozák, Jiří Houdek & Collegium rozhlasových symfoniků, Císařův slavík & Trojanovo trio, Pěvecké gala z Basileje, což je koncert dvou mladých špičkových zpěváků z Hudební akademie v Basileji, Czech Slovak Cello Quartet nebo Integra Quartet.
Z doprovodných akcí by mohlo diváky přilákat 46. plzeňské mezioborové sympozium, výstavy Svět pod povrchem: jeskyně, podzemí a podsvětí v umění 19. století v Západočeské galerii a Podzemím k pokroku – Technické dějiny Plzně a Plzeňska v 19. století či interpretační seminář pro posluchače plzeňské konzervatoře nebo tradiční masopust.