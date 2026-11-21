Anna Pavlovová (1881–1931) patří k nejslavnějším tanečnicím všech dob. Diváci sledují její cestu od dětských snů přes první úspěchy až po mezinárodní slávu a poslední chvíle života.
„Anna Pavlova nebyla typem dokonalé baleríny podle tehdejších měřítek, přesto dokázala něco, co se podařilo málokomu. Za její zdánlivou lehkostí na jevišti se a skrývala obrovská disciplína, vytrvalost a odhodlání. Chtěl jsem vyprávět příběh ženy, která zasvětila tanci celý život, ale zároveň ukázat, co všechno ji tato cesta stála,“ říká choreograf Jiří Pokorný.
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Na jevišti ožijí také osobnosti, které ovlivnily její kariéru – choreografové Marius Petipa a Michail Fokin, tanečník Václav Nižinskij či impresário Sergej Ďagilev, kterého ztvární ředitel divadla Martin Otava. Annina životního partnera Victora d’André zatančí Justin Rimke nebo Gaëtan Pires. Scénu připravil Ondřej Brýna, kostýmy Anna Pokorná.
Hudební podoba baletu vznikla spojením skladeb jedenácti autorů. Jiří Petrdlík a Vojtěch Frank sestavili celek, v němž vedle Čajkovského, Rimského-Korsakova či Delibese zazní méně známá díla dalších skladatelů.
Součástí je i slavná Umírající labuť, kterou pro Pavlovovou Michail Fokin vytvořil na skladbu Labuť Camilla Saint-Saënse. „Jsem rád, že se s orchestrem dostaneme k hudbě, která se u nás běžně neslýchá,“ říká šéf souboru opery a dirigent Jiří Petrdlík, jenž dílo také hudebně nastudoval.
Jméno Anny Pavlovové připomíná také dezert Pavlova. Dort ze šlehaných bílků, šlehačky a ovoce pojmenovali na její počest během turné po Austrálii a Novém Zélandu. Obě země se dodnes přou, kde vznikl jako první. Křehký dezert měl připomínat éterický projev baletní legendy.