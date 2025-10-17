Policie v centru Plzně prověřovala podezřelý kufr, okolní doprava stála

„V souvislosti s přijatým oznámením, že u pomníku Díky, Ameriko! v Plzni se má nacházet možný nebezpečný předmět, jsme vytyčili bezpečný prostor a uzavřeli dopravu,“ informovala krátce před druhou hodinou odpoledne policejní mluvčí Dagmar Brožová.
Na místo vyjel pyrotechnik. „Evakuace budov v současné době neprobíhá,“ doplnila.
Před půl třetí byla akce ukončena s tím, že pyrotechnik nic nebezpečného v modrém kufru nenašel.
Do Americké ulice nezajížděly trolejbusy ani autobusy MHD. Po sousední Klatovské třídě byl provoz zachován.
Velké policejní manévry u památníku se naposledy odehrály 11. září 2013, kdy byla na jednom z pilířů pomníku nalepená ´trhavina´. Pyrotechnik nakonec zjistil, že to byla atrapa.