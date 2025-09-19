Turbokřižovatka v Plzni se otevře za osm dnů, přibyly semafory a zábrany

Šéf plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Blabol řekl, že otevírání turbokruhové křižovatky začne brzy ráno. „Ve čtyři hodiny se začne pouštět provoz. Do páté hodiny ranní by mělo být uklizené dočasné dopravní značení. Kolem sedmé hodiny ráno mají začít řídit provoz semafory,“ prozradil z harmonogramu Blabol.
Otevřením všech nájezdů a výjezdů přebudovaného kruhového objezdu se po téměř půl roce vrací i všechny linky městské a krajské dopravy. Je to jeden z klíčových dopravních bodů v Plzni. Ústí do něj západní městský okruh, dálniční přivaděč, hlavní tah skrz Borská pole, napojení Nové Hospody i nejkratší spojnice s centrem města.
Od pondělí dělníci upevňují mezi jízdní pruhy v kruhové křižovatce plastové zábrany, aby tam už řidiči nemohli s auty přejíždět, kde se jim zachce. Nově budou muset najet do správného pruhu ještě před kruháčem, usnadnit jim to má velké dopravní značení nad silnicí i nápisy nastříkané přímo na asfalt.
Teď zábrany instalují technici ve větší části kruhové křižovatky, do které mají auta zakázaný vjezd. Ve zbývající čtvrtině, tedy mezi Folmavskou, Domažlickou a sjezdem na západní okruh, kde nyní jezdí auta, budou technici montovat zábrany ještě na přelomu září a října. Bude kvůli tomu docházet k částečným omezením provozu.
„V současné době je to jediná průjezdná část velké turbokřižovatky. Za nynějšího provozu není možné instalovat zábrany, to je nereálné,“ vysvětlil zdroj.
Jakmile stavbaři 27. září otevřou řidičům celou kruhovou křižovatku, ve stejné době se tam vrátí i všechny autobusové a trolejbusové linky. Projektant dopravy Plzeňských městských dopravních podniků Petr Hojer upozornil, že od 27. září začnou trolejbusy a autobusy zajíždět do nové zastávky hned za výjezdem směrem na Novou Hospodu. „Je pro linky 12, 15, 19, 43 a N7 směřující na Novou Hospodu,“ upozornil Hojer.
Protože technici dopravních podniků budou muset ještě po 27. září pracovat na novém trolejovém vedení, trolejbusy linky 12 budou jezdit na Novou Hospodu bez omezení, z linky 15 tam dojedou jen některé spoje a přibližně do poloviny října budou trolejbusy linky 17 dočasně končit na Borských polích. Přibližně v polovině října by na Novou Hospodu už měly zajíždět všechny tyto spoje.
Podle původních záměrů měl být přestavěný velký kruhový objezd otevřen se začátkem školního roku. Stavební firmy tvrdily, že při frézování původního asfaltu došlo k poškození v dokumentaci nepřesně zakresleného kolektoru, a kvůli tomu nebylo možné stavbu zprovoznit v termínu.
Přestavba původního kruhového objezdu je společnou akcí ŘSD, kraje a města za čtvrt miliardy korun. Akce byla nezbytná, po otevření západního okruhu už kruháč nestačil náporu aut. Podle sčítačů nová silnice stáhla kolem 20 tisíc aut denně.
3. března 2025