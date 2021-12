U Losiné vzniká kruhový objezd, je přípravou na budoucí obchvat

Náměstek ředitele plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Blabol řekl, že v současné době tam firma překládá sítě uložené v zemi.

„Především z bezpečnostních důvodů nahrazujeme klasickou křižovatku typu T křižovatkou kruhovou. Teď se překládají sítě, na jaře by měla začít samotná výstavba komunikace. Stavba by měla být kompletně dokončená v závěru příštího roku, po kruhovém objezdu by auta měla jezdit od začátku podzimu roku 2022,“ vysvětlil Blabol.

Z veřejně dostupné databáze dopravních nehod vyplývá, že za posledních 15 let tu policisté řešili 25 nehod, některé z nich se zraněními. Většinou šlo o nehody způsobené nedáním přednosti v jízdě při vyjíždění z vedlejší silnice.

Ve statistice jsou i nedodržení bezpečné vzdálenosti a nárazy zezadu do aut odbočujících z hlavní na vedlejší silnici, případně i boční střety vozidel při úhybných manévrech na poslední chvíli. Z několika havárií záchranná služba odvážela lidi i do nemocnic.

S tímhle kruhovým objezdem počítá i plánovaný obchvat Losiné, který by se měl začít stavět za několik let. V kruhové křižovatce se budou potkávat auta sjíždějící z obchvatu s těmi, která na obchvat budou najíždět.

Zaústěná do něj bude silnice procházejí Losinou, další ze zdejší obchodní a průmyslové zóny i budoucí komunikace, která propojí kruhový objezd přes pole a louky se silnicí z Černic kolem Štěnovic do Dobřan.

Samotná stavba obchvatu Losiné začne za několik let. „V současné době probíhá územní řízení, začíná projektování dokumentace pro stavební povolení,“ řekl Blabol.

Stavba obchvatu začne až za několik let

Obchvat dlouhý 5,5 kilometru bude mít parametry čtyřproudé rychlostní komunikace se dvěma jízdními pruhy pro každý směr a několika zálivy pro bezpečná odstavení vozidel. Ve směru od Plzně bude začínat u městského lesa vedle dálnice D5 v místě, kde dnes silnice na České Budějovice přechází ze čtyř pruhů na klasickou silnici.

Losinou obchvat mine v zářezu nebo schovaný za náspy na hranici lesa pod Radyní a loukami za obcí. Silnice z Losiné do Starého Plzence nově povede přes obchvat po mostě asi 12 metrů nad přeložkou silnice na České Budějovice. Čtyři pruhy skončí za mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí na Nezvěstice a Spálené Poříčí, dál na Chválenice už bude klasická silnice.

Výstavba obchvatu Losiné by měla trvat přibližně tři stavební sezony. V budoucnu by na něj měla navázat pokračování, která odvedou dopravu z Chválenic, Želčan i Vlčtejna. Na současnou trasu by se doprava měla vrátit až v kopci mezi Vlčtejnem a Sečí u Blovic.