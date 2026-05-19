Video se objevilo na Instagramu. Mladík v něm nejprve najede na zatravněný střed kruhového objezdu u Area Bory, projede ho rovně mezi stromy, vyjede z něj a zase najede na silnici. Natáčí ho přitom další řidič, který objíždí kruhový objezd klasicky po silnici. A počínání svého kamaráda se směje.
|
Nová pitomost ze sociálních sítí. Kruháč projíždí středem a natáčí se u toho
Podobných záběrů je na sociálních sítí víc. Někdo se nebezpečnou jízdou baví, jiní v tom vidí způsob, jak na internetu zabodovat. Někteří šoféři zvládnout projet kruháč bez šrámů, jiní to odnášejí protrženou vanou na palivo či zničenými pneumatikami.
Každopádně tím porušují pravidla silničního provozu, jako je nerespektování dopravního značení kruhový objezd a jízda po zeleni. Ohrožují nejen sebe, ale i řidiče kolem. „Je to podivný druh zábavy dnešních mladých lidí. Neví už, co by roupama. Dělat se jim nechce, a tak přemýšlejí, jak by k penězům lehce přišli,“ zamyslel se soudní znalec z oboru dopravy Jiří Pech.
Podle dopravních expertů lze jízdu kvalifikovat jako nelegální závod. „V Německu za to hrozí zabavení vozidla, u nás za to bude pártisícová pokuta,“ okomentoval podobné jednání pro CNN Prima NEWS dopravní expert Igor Sirota.
|
Řidič uháněl vysokou rychlostí, zběsilou jízdu natáčel. Policie hledá svědky
Video mladíka na kruhovém objezdu u Area Bory se již dostalo k plzeňským policistům. „Zaznamenali jsme ho na sociálních sítích, dnes jsme ho zaevidovali a budeme se jím zabývat z úřední povinnosti,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.
„Řidič by se měl chovat ohleduplně, ukázněně a svým jednáním neohrožovat život ani zdraví jiných osob ani majetek, řídit se pravidly provozu, dopravními značkami, světelnými signály a pokyny policistů či jiných oprávněných osob. Za přestupek hrozí řidiči v příkazním řízení pokuta až do výše 1 500 korun. Ve správním řízení pak hrozí pokuta až pět tisíc korun,“ vyjmenoval policejní mluvčí Martin Stránský.