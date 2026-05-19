Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

VIDEO: Nebezpečná zábava. Řidič projel kruhový objezd středem, chlubil se na síti

Autor:
  15:50
Zřejmě videi ze sociálních sítí se inspiroval řidič v Plzni, který se svou Škodou Fabií nedaleko Area Bory projel kruhový objezd rovně, a ještě se u toho nechal natáčet. Záběry se pak sám chlubil na svém účtu. Nebezpečný trend se v poslední době na sítích šíří a podle expertů jde o velmi riskantní chování.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Video se objevilo na Instagramu. Mladík v něm nejprve najede na zatravněný střed kruhového objezdu u Area Bory, projede ho rovně mezi stromy, vyjede z něj a zase najede na silnici. Natáčí ho přitom další řidič, který objíždí kruhový objezd klasicky po silnici. A počínání svého kamaráda se směje.

Nová pitomost ze sociálních sítí. Kruháč projíždí středem a natáčí se u toho

Podobných záběrů je na sociálních sítí víc. Někdo se nebezpečnou jízdou baví, jiní v tom vidí způsob, jak na internetu zabodovat. Někteří šoféři zvládnout projet kruháč bez šrámů, jiní to odnášejí protrženou vanou na palivo či zničenými pneumatikami.

Každopádně tím porušují pravidla silničního provozu, jako je nerespektování dopravního značení kruhový objezd a jízda po zeleni. Ohrožují nejen sebe, ale i řidiče kolem. „Je to podivný druh zábavy dnešních mladých lidí. Neví už, co by roupama. Dělat se jim nechce, a tak přemýšlejí, jak by k penězům lehce přišli,“ zamyslel se soudní znalec z oboru dopravy Jiří Pech.

Podle dopravních expertů lze jízdu kvalifikovat jako nelegální závod. „V Německu za to hrozí zabavení vozidla, u nás za to bude pártisícová pokuta,“ okomentoval podobné jednání pro CNN Prima NEWS dopravní expert Igor Sirota.

Řidič uháněl vysokou rychlostí, zběsilou jízdu natáčel. Policie hledá svědky

Video mladíka na kruhovém objezdu u Area Bory se již dostalo k plzeňským policistům. „Zaznamenali jsme ho na sociálních sítích, dnes jsme ho zaevidovali a budeme se jím zabývat z úřední povinnosti,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

„Řidič by se měl chovat ohleduplně, ukázněně a svým jednáním neohrožovat život ani zdraví jiných osob ani majetek, řídit se pravidly provozu, dopravními značkami, světelnými signály a pokyny policistů či jiných oprávněných osob. Za přestupek hrozí řidiči v příkazním řízení pokuta až do výše 1 500 korun. Ve správním řízení pak hrozí pokuta až pět tisíc korun,“ vyjmenoval policejní mluvčí Martin Stránský.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Sparta - Plzeň 0:0, tyče na obou stranách. Domácí se na vedoucí Slavii nedotáhli

Patrik Hrošovský (Plzeň) zpracovává balon v utkání proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté promarnili velkou příležitost dotáhnout se po sobotním kontumovaném derby na vedoucí Slavii. Ta v případě středečního vítězství nad Jabloncem obhájí ligovou trofej. Sparta ve...

Dodávka srazila lidi měnící kolo. Provoz D11 na Prahu byl několik hodin omezen

Dodávka srazila lidi měnící kolo, dálnice D11 ve směru na Prahu stojí. (14....

Dodávka na dálnici D11 srazila ve čtvrtek v podvečer lidi měnící kolo. Provoz byl ve směru na Prahu několik hodin omezen. Podle mluvčí středočeských policistů Barbory Schneeweissové se zcela obnovil...

Parašutista chtěl přeskočit vodní plochu u Klatov, mrtvé tělo vylovili svědci

Ilustrační foto

U Klatov na Plzeňsku došlo v sobotu večer k úmrtí parašutisty, který se podle policie pokusil o seskok přes vodní hladinu, jenže se mu manévr nevydařil a místo toho do vody spadl. I přes pomoc...

Štěně nalezené v příkopu boj o život prohrálo, rozhněvaní lidé teď spílají útulku

Šestitýdenního Edíka se někdo zbavil. Našli ho v příkopu u Liblína na...

Mimo naše chápání. Tak zareagoval starosta Němčovic na Rokycansku na situaci, kdy někdo odhodil do příkopu teprve několikatýdenní štěně. Kromě toho, že kříženec kangalského pasteveckého psa byl...

Zařízení školky zdemolovali dva místní výrostci, není jim ještě ani patnáct

Totální zkáza. Neznámý pachatel se vloupal do školky v Černošíně a kromě toho,...

Překvapivé rozuzlení má případ vloupání do Mateřské školy v Černošíně na Tachovsku z konce dubna. Pachatelé tam tehdy zničili vše, co jim přišlo pod ruku. Navíc ukradli peníze. Policisté nyní...

VIDEO: Nebezpečná zábava. Řidič projel kruhový objezd středem, chlubil se na síti

Řidič se v Plzni u Area Bory natáčel, jak projíždí kruhový objezd rovně

Zřejmě videi ze sociálních sítí se inspiroval řidič v Plzni, který se svou Škodou Fabií nedaleko Area Bory projel kruhový objezd rovně, a ještě se u toho nechal natáčet. Záběry se pak sám chlubil na...

19. května 2026  15:50

Ochrana tetřeva vs. svoboda pohybu. Nejvyšší správní soud se zastal opeřence

Dobrá zpráva. Tetřeví populace se na Šumavě zvětšuje.

Celoroční zákaz vstupu a pohybu mimo značené trasy v některých lokalitách národního parku Šumava obstál před Nejvyšším správním soudem (NSS). Důvodem nařízení je ochrana tetřeva hlušce. NSS nyní...

19. května 2026  12:49

Byl jsem pod psychickým nátlakem, vydírali mě, hájí se muž, který uškrtil spoluvězně

Patrika Pila přivedla ke Krajskému soudu v Plzni vězeňská zásahová služba....

U plzeňského krajského soudu dnes stanul devětadvacetiletý Patrik Pilo, který je obžalován z vraždy. Loni v říjnu na cele věznice na Borech podle obžaloby uškrtil svého o patnáct let staršího...

19. května 2026  10:19

Jedno auto za druhým. Kvůli uzavírce obchvatu město čelí návratu tranzitní dopravy

Auta se vrátila do Třemošné. Oprava mostu na obchvatu města má trvat do konce...

V ranní dopravní špičce ještě nechali auta projet po obchvatu. Úderem 9. hodiny ale silničáři tah kolem Třemošné na Plzeňsku uzavřeli. V bezmála čtyřkilometrovém úseku se začíná pracovat na opravě...

18. května 2026  15:45

Štěně nalezené v příkopu boj o život prohrálo, rozhněvaní lidé teď spílají útulku

Šestitýdenního Edíka se někdo zbavil. Našli ho v příkopu u Liblína na...

Mimo naše chápání. Tak zareagoval starosta Němčovic na Rokycansku na situaci, kdy někdo odhodil do příkopu teprve několikatýdenní štěně. Kromě toho, že kříženec kangalského pasteveckého psa byl...

18. května 2026  14:14

Traktor spadl ze srázu a zavalil muže. Hasiči zveřejnili snímky ze záchranné akce

Staršího muže zavalil v lese u Krs na Plzeňsku traktor. Hasiči ho vyprošťovali....

Staršího muže zavalil v neděli u Krs na Plzeňsku traktor. Stroj spadl ze srázu a šofér zůstal pod ním zaklíněný nohou. Vyprostit ho museli hasiči.

18. května 2026  11:14

Mimořádná událost. Divadlo v Plzni uvede příští rok Fantoma opery

Záběr z derniéry legendárního nastudování muzikálového Fantoma Opery na...

Divadlo J. K. Tyla (DJKT) v Plzni získalo licenci na uvedení muzikálu Fantom Opery skladatele Andrewa Lloyda Webbera. Jeden z nejslavnějších muzikálových titulů světa uvede muzikálový soubor na Nové...

18. května 2026  10:08

Vydra? Gól jsem mu moc přál, řekl Hyský. Stopera Krčíka už považuje za rekordmana

Plzeňský obránce Dávid Krčík se raduje ze svého gólu z pokutového kopu.

Když mířil v poločasové pauze za hráči do kabiny, byla to pro něj nová situace. A rozhodně příjemná. „Ještě se mi jako ligovému trenérovi nikdy nestalo, že by můj tým vedl po půli 4:0. Zvláštní...

17. května 2026  20:31

Plzeň - Jablonec 5:0, dominance domácích, Severočechům kvůli prohře unikají poháry

Fotbalisté Plzně se radují z vstřeleného gólu.

Jablonečtí fotbalisté se kvůli vysoké porážce 0:5 v Plzni a výhře Hradce proti Slavii (3:1) nedostali v Chance Lize na vytoužené čtvrté místo, které zaručuje účast v pohárové Evropě. O ni budou muset...

17. května 2026  16:30,  aktualizováno  19:35

Podezřelý kufr v plzeňské synagoze prozkoumal pyrotechnik, byl neškodný

Opatření u plzeňské synagogy. (17. května 2026)

Kvůli nálezu podezřelého předmětu byla v neděli v Plzni déle než hodinu uzavřená rušná Klatovská třída a okolí Velké synagogy. Přivolaný pyrotechnik ale vyloučil, že by předmět byl nebezpečný....

17. května 2026  17:04,  aktualizováno  18:54

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Parašutista chtěl přeskočit vodní plochu u Klatov, mrtvé tělo vylovili svědci

Ilustrační foto

U Klatov na Plzeňsku došlo v sobotu večer k úmrtí parašutisty, který se podle policie pokusil o seskok přes vodní hladinu, jenže se mu manévr nevydařil a místo toho do vody spadl. I přes pomoc...

17. května 2026  9:03

V Plzeňském kraji vyjely cyklobusy, nově míří z Tachova do Bavorska

V sobotu vyjedou tradiční cyklobusy z Plzně.

Se začátkem května oficiálně odstartoval provoz cyklobusů v Plzeňském kraji. Společnost POVED, která je regionálním koordinátorem veřejné dopravy, připravila pro letošní rok na 15 linkách přepravu...

17. května 2026  8:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.