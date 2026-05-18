Nehoda se dvaasedmdesátiletému muži stala krátce po poledni v lese u Kejšovic nedaleko Krs. Podle policie traktor spadl ze srázu.
„Muž zůstal pod strojem zaklíněný a pohmoždil si končetinu,“ upozornila policejní mluvčí Iva Červenková.
Na pomoc přijeli zraněnému hasiči, kteří stroj značky Zetor přikurtovali ke stromu a umístili pod něj nafukovací vaky, díky nimž pak traktor nadzdvihli a šoféra bezpečně vyprostili.
Staršího muže zavalil na Klatovsku traktor, hasiči ho museli vyprošťovat
„Zraněného muže jsme po ošetření na místě transportovali s úrazem dolní končetiny do zdravotnického zařízení,“ uvedla mluvčí záchranářů Andrea Divišová.
Policisté dali zraněnému muži dýchnout, displej na přístroji ukázal nulovou hodnotu.
„Šetřením události se zabývají policisté z územního odboru Plzeň-venkov,“ uzavřela policejní mluvčí.