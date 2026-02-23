Křižovatka na Belánce se změní, chybí ale soulad s úpravou Klatovské

  10:36
Plzeň chystá úpravu frekventované křižovatky Klatovské třídy s ulicemi U Trati a Borskou. Město zároveň nedávno zveřejnilo studii budoucí podoby Klatovské třídy, která počítá s jejím zklidněním a celkovou revitalizací. Není ale jisté, jestli se oba záměry povede zkoordinovat tak, aby revitalizaci v části Klatovské třídy nestály v cestě úpravy křižovatky, které budou provedené dřív.
Opoziční zastupitel Michal Vozobule z TOP 09 upozornil, že proběhla soutěž na doprojektování úpravy křižovatky včetně části Klatovské třídy a v zadání nebylo, že je nutné brát v úvahu plán pro Klatovskou třídu. Varoval, že to může zabránit revitalizaci části Klatovské.

„Mně to přijde v rozporu. Pak situaci zabetonujete na dlouhá léta a pozitivní vize proměny Klatovské se bude uskutečňovat problematičtěji,“ řekl. Žádal přitom, aby studie byla do projektování zařazena, a připomněl, že studie pro revitalizaci Klatovské byla loni schválena dřív, než město zadalo dokončení projektu na úpravu křižovatky.

Zúžená vozovka a stromy. Plzeň chystá zklidnění části Klatovské třídy

Náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů nicméně zdůrazňoval, že vize pro revitalizaci Klatovské třídy vznikla jako výhledová záležitost. Realizaci brání skutečnost, že po Klatovské vede silnice 1. třídy a podmínkou pro revitalizaci ulice je, že trasa bude přeložena na plánovaný silniční průtah.

„A my vlastně nemůžeme nic předjímat, protože se může stát, že se to nikdy nestane,“ uvedl. Pokud by se podle Bosáka na základě studie zasahovalo do jiných investic, „mohlo by to být kontraproduktivní“.

Vedoucí odboru investic magistrátu Taťána Kicová sdělila, že připravovaná úprava křižovatky se týká úseku od Hálkovy ulice po ulici Bolzanovu. Součástí akce budou úpravy komunikací nebo modernizace tramvajové trati a zastávky na Chodském náměstí.

Viditelnou změnou pro řidiče ve směru z centra na Bory má být vznik odbočovacího pruhu do Borské ulice. Tento pruh bude zřízený na úkor chodníku, který čeká zúžení. Ondřej Vohradský ze Správy veřejného statku řekl, že odbočovací pruh má vzniknout také v Borské ulici pro auta mířící do centra na Klatovskou třídu.

Vohradský se domnívá, že při úpravě křižovatky je třeba brát ohledy na studii revitalizace Klatovské například kvůli plánované výsadbě stromů podél silnice. Projekt úpravy křižovatky má být hotový letos a příprava dokončena v příštím roce.

Studii budoucí podoby Klatovské třídy mezi ulicemi Borskou a Sukovou prezentovala radnice loni. Má se zúžit vozovka, přibudou stromy a vznikne pruh vyhrazený cyklistům. Revitalizace je podmíněna výstavbou silničního průtahu podél Karlovarské a Klatovské třídy. Začátek stavby Bosák odhaduje na rok 2029. Po dokončení by na něj mohla být z Klatovské převedena trasa silnice I. třídy.

23. února 2026  10:36

