Tři muži křivě vypovídali ve prospěch jiného, soud je potrestal

Marek Jánský, Martin Oulík a Luboš Soukup tvrdili, že si při výslechu na policii vše vymysleli, byli ve špatném psychickém stavu nebo nechtěli mít problémy.

„Luboš Soukup v budově Krajského soudu v Plzni v rámci hlavního líčení jako svědek po předchozím poučení uvedl, že poučení rozuměl a vypovídat bude. Ve snaze pomoci Jiřímu B. nepravdivě vypověděl, že co vypověděl na policii v přípravném řízení, se nezakládá na pravdě. Že to sám sepsal policista a on to pouze odkýval,“ popsala státní zástupkyně, když samosoudce Okresního soudu Plzeň-město začal řešit případ křivých svědectví.

Soukupa k soudu přivezla eskorta, odpykává si ve vězení trest z předchozího odsouzení. Zbylí dva muži jsou na svobodě.

Soukup přiznal, že loni u soudu nemluvil pravdu. Zatímco jeho obhájce pro něj požadoval v rámci dohody o vině a trestu maximálně čtyřměsíční prodloužení současného trestu, případně dlouhou podmínku, pro státní zástupkyni bylo půl roku navíc minimem.

„Prohlašuji vinu skutkem uvedeným v obžalobě, ale šest měsíců je moc,“ váhal zpočátku Soukup.

A tak se nejprve Oulík dohodl se státní zástupkyní na sedmiměsíční podmínce se zkušební dobou tří let a dohledem probačního úředníka.

I Jánský nalezl shodu se státní zástupkyní na šestiměsíčním trestu se zkušební dobou 2,5 roku.

Nakonec i Soukup souhlasil s půlročním prodloužením pobytu za mřížemi. „Jsem už v důchodovém věku, chtěl bych jít na dohodu,“ vysvětlil.

Samosoudce všechny tři uzavřené dohody schválil v rozsudku. Ten okamžitě po vyhlášení nabyl právní moci, protože státní zástupkyně i odsouzení se vzdali práva na odvolání. Mužům hrozily až tři roky.

Ze statistik vyplývá, že v loňském roce policisté v Plzeňském kraji řešili 19 případů křivého svědectví před soudem, ve 14 případech podezřelé obvinili.