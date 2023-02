Columbo by u nás nedostal za mříže jediného padoucha, říká policista

Michaela Nosková na objasňování nejzávažnějších případů pracuje 15 let, její kolega František Müller přes čtvrt století. Pamatují si na své úplně první, které na oddělení vražd objasňovali?

Nosková: Vyjížděli jsme na mrtvou ženu v rodinném domě na Sokolovsku, tehdy jsme řešili ještě Plzeňský i Karlovarský kraj. Ještě jsme tam nedojeli, když nám volali do auta, že v domě našli i dvouleté zavražděné dítě. S techniky jsme ohledávali vnitřek domu. Po příjezdu nám řekli, že dům je prohledaný a na místě pachatel není. Došli jsme až ke dveřím, které byly zamčené zevnitř a za nimi něco praskalo. Nikdo neotevíral. Běžela jsem pro kolegy střežící prostor u domu. Když vykopli dveře, pachatele našli oběšeného na radiátoru.

Müller: Bylo to ještě na konci devadesátých let. Když jsem nastoupil na „násilí“, šéf mi předal pátrací svazek, se slovy: Podívej se na to. Asi půl roku se pohřešovala přibližně padesátiletá paní, která bydlela s druhem ve vilce na Lochotíně. V domě žil i její syn s manželkou a tříletým děckem. Syn nám po několika měsících ukázal v lese místo, kde zakopal vlastní mámu, kterou zastřelil revolverem. Tělo leželo více než metr pod zemí. Soudce ho tehdy k našemu překvapení nevzal do vazby. V té skončil až později, když vyhrožoval svému bratrovi, že ho také zastřelí.