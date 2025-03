Nehoda se stala v neděli kolem půl desáté večer v Prvomájové ulici u kruhového objezdu.

„Řidič v křižovatce nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a povětrnostním podmínkám, kdy za deště na mokré vozovce narazil do city bloku s dopravním značením, poté narazil do obrubníku, najel na chodník a narazil do zdi,“ popsala kolizi policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Záchranáři odvezli do nemocnic celkem osm dospělých osob s lehkými zraněními. Všichni byli cizinci. Dalších šest lidí, kteří mikrobusem také cestovali, se nezranili.

„Na místě zasahovaly celkem čtyři výjezdové skupiny RZP, inspektor provozu a jedna sanitka zdravotnické dopravní služby,“ vyjmenovala mluvčí záchranné služby Andrea Divišová.

Šofér, který řídil mikrobus značky Volkswagen, se nejprve odmítl podrobit dechové zkoušce, ale po vyšetření v lékařském zařízení se po čtyřech hodinách dechové zkoušce podrobil. „Byla s pozitivním výsledkem 1,57 promile alkoholu v dechu. Dále se podrobil orientačnímu testu na přítomnost drog, ten reagoval pozitivně na přítomnost kokainu,“ doplnila policejní mluvčí.

Na místě nehody zasahovali také hasiči, kteří ho zajistili a zlikvidovali provozní kapaliny. Škodu policisté předběžně vyčíslili na 100 tisíc korun – deset tisíc na city bloku, na zdi také deset tisíc a 80 tisíc na vozidle.

Případ si převzali plzeňští kriminalisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecné ohrožení z nedbalosti a případem se dále zabývají.