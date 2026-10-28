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Medaile, životní cesty i tragédie. Kniha vypráví příběhy třinácti sportovců

Ervín Schulz
  9:45
Symbolicky vodou z Radbuzy, jedné z plzeňských řek, pokřtili rychlostní...

Symbolicky vodou z Radbuzy, jedné z plzeňských řek, pokřtili rychlostní kanoista Radek Šlouf a ředitelka Nadace sportující mládeže Eva Mašková novou knihu Příběhy sportem psané. Ta mapuje 13 sportovních osobností. (12. října 2026) | foto: Nadace sportující mládeže

Symbolicky vodou z Radbuzy, jedné z plzeňských řek, pokřtili rychlostní...
Knihu pokřtil vodou z Radbuzy rychlostní kanoista Radek Šlouf a ředitelka...
Knihu pokřtil vodou z Radbuzy rychlostní kanoista Radek Šlouf a ředitelka...
Autoři knihy Příběhy sportem psané (21. října 2026)
10 fotografií
Symbolicky vodou z Radbuzy, jedné z plzeňských řek, pokřtili rychlostní kanoista Radek Šlouf a ředitelka Nadace sportující mládeže Eva Mašková novou knihu Příběhy sportem psané. Ta nabízí pestré osudy 13 vybraných sportovních osobností, které v mládí prošly programem nadace. Později se jejich cesty vydaly různým směrem.

Někteří se stali hvězdami, medailisty z olympijských her a světových šampionátů, další se rozhodli pro jinou životní dráhu.

„Bylo mi velkou ctí strávit s tolika výjimečnými lidmi část jejich času a poděkovat jim, že byli součástí tak krásného okamžiku,“ uvedla ředitelka nadace Eva Mašková.

Symbolicky vodou z Radbuzy, jedné z plzeňských řek, pokřtili rychlostní kanoista Radek Šlouf a ředitelka Nadace sportující mládeže Eva Mašková novou knihu Příběhy sportem psané. Ta mapuje 13 sportovních osobností. (12. října 2026)
Symbolicky vodou z Radbuzy, jedné z plzeňských řek, pokřtili rychlostní kanoista Radek Šlouf a ředitelka Nadace sportující mládeže Eva Mašková novou knihu Příběhy sportem psané. Ta mapuje 13 sportovních osobností. (12. října 2026)
Knihu pokřtil vodou z Radbuzy rychlostní kanoista Radek Šlouf a ředitelka Nadace sportující mládeže Eva Mašková. (21. října 2026)
Knihu pokřtil vodou z Radbuzy rychlostní kanoista Radek Šlouf a ředitelka Nadace sportující mládeže Eva Mašková. (21. října 2026)
10 fotografií

V obřadní síni plzeňské radnice nechyběli lukostřelkyně Marie Horáčková, moderní pětibojařka Barbora Voltrová (rozená Kodedová), atletka Jana Altmanová (rozená Reissová), skialpinistka Eva Matějovičová, která září i ve sportovním aerobiku, rychlostní kanoista Radek Šlouf, karatista a nyní známý moderátor Jiří Pelnář, badmintonista Jan Louda a cyklista Denis Rugovac, volejbalistku Kateřinu Valkovou zastoupila maminka Martina.

„Bylo inspirující znovu si projít svoji cestu od dětství až do současnosti,“ líčil Radek Šlouf, bronzový medailista z her v Tokiu 2021.

V knize, kterou vydalo nakladatelství Starý most a mezi šesti autory figuruje také sportovní redaktor MF DNES Ervín Schulz, se dočtete rovněž o kariérách házenkáře Filipa Jíchy, střelkyně Kateřiny Emmons a tenistky Andrey Sestini Hlaváčkové.

Nechybí ani příběh nadějného moderního pětibojaře Štěpána Kodedy, jehož život bohužel příliš brzy ukončila tragická nehoda.

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Medaile, životní cesty i tragédie. Kniha vypráví příběhy třinácti sportovců

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