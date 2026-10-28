Někteří se stali hvězdami, medailisty z olympijských her a světových šampionátů, další se rozhodli pro jinou životní dráhu.
„Bylo mi velkou ctí strávit s tolika výjimečnými lidmi část jejich času a poděkovat jim, že byli součástí tak krásného okamžiku,“ uvedla ředitelka nadace Eva Mašková.
V obřadní síni plzeňské radnice nechyběli lukostřelkyně Marie Horáčková, moderní pětibojařka Barbora Voltrová (rozená Kodedová), atletka Jana Altmanová (rozená Reissová), skialpinistka Eva Matějovičová, která září i ve sportovním aerobiku, rychlostní kanoista Radek Šlouf, karatista a nyní známý moderátor Jiří Pelnář, badmintonista Jan Louda a cyklista Denis Rugovac, volejbalistku Kateřinu Valkovou zastoupila maminka Martina.
„Bylo inspirující znovu si projít svoji cestu od dětství až do současnosti,“ líčil Radek Šlouf, bronzový medailista z her v Tokiu 2021.
V knize, kterou vydalo nakladatelství Starý most a mezi šesti autory figuruje také sportovní redaktor MF DNES Ervín Schulz, se dočtete rovněž o kariérách házenkáře Filipa Jíchy, střelkyně Kateřiny Emmons a tenistky Andrey Sestini Hlaváčkové.
Nechybí ani příběh nadějného moderního pětibojaře Štěpána Kodedy, jehož život bohužel příliš brzy ukončila tragická nehoda.