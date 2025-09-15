Dusno ve vedení kraje. Po zásahu NCOZ chce opozice stopnout rekonstrukci lázní

V bouřlivé atmosféře dnes jednali zastupitelé Plzeňského kraje. Na přetřes totiž přišel nedávný zásah NCOZ v budově krajského úřadu, kdy detektivové obvinili devět lidí z dotačních podvodů v souvislosti s opravou plzeňských městských lázní. Opoziční zastupitelé se dnes ptali, proč ještě nebyli odvoláni stíhaní Miroslav Mach a Hynek Gloser z Kulturního centra Plzeňského kraje (KCPK). Právě to bylo založeno kvůli kontroverznímu projektu dvoumiliardové rekonstrukce lázní.
Zastupitelé tlačili i na to, aby se uspořádala architektonická soutěž na rekonstrukci městských lázní na Denisově nábřeží, na což dlouhodobě upozorňuje plzeňská odborná veřejnost.

V kauze, která se týká nejen rekonstrukce budovy městských lázní, ale i opravy domažlické školní jídelny, zadrželi kriminalisté NCOZ minulý týden devět lidí. Dva z nich - Miroslav Mach a Hynek Gloser, mají spojitost s KCPK. Oba jsou stíháni na svobodě.

„Mach je stále jednatelem společnosti, protože musí plnit některé věci vůči zaměstnancům, to znamená mzdy a další věci, ale v nejbližší době bude o dalším jeho setrvání jednáno a bude vypsáno výběrové řízení na nového jednatele společnosti,“ nastínil radní pro oblast kultury Plzeňského kraj Libor Picka ze STAN.

Zásah NCOZ na plzeňském hejtmanství. Policie zadržela exstarostu Domažlic

Gloser je podle Pickových slov architektem stavby městských lázní a zaměstnancem KCPK. „Měli bychom ctít presumpci neviny. Nemůžeme říci, že ho nebudeme vyplácet, to asi těžko jde, ale podnikneme takové kroky, abychom se s tím vyrovnali,“ nastínil Picka.

Klub TOP 09 a ODS vyzval, aby se do vyšetření celé kauzy pozastavily veškeré činnosti v KCPK. „Aby nedejbože nedošlo k tak zásadním krokům, jako je uzavírání smlouvy k výstavbě a podobně,“ uvedl opoziční zastupitel Richard Pikner z TOP 09.

TOP 09 i ODS vyzvaly i k tomu, aby se na projekt městských lázní vyhlásila architektonická soutěž. Je to podle Piknera daleko čistší řešení. „V celém procesu jste udělali řadu chyb politických, společenských i ekonomických, které možná nejsou trestné, ale jsou to minimálně politicky trestné věci,“ pokáral vedení kraje zastupitel Michal Vozobule z TOP 09, podle kterého je kolem rekonstrukce lázní dlouhodobě chaos.

Za podivné považuje třeba to, že kraj nekoupil od původního vlastníka jen budovu bývalých městských lázní, které jsou kulturní památkou, ale koupil i původní projekt, podle kterého měl být v lázních hotel a byty. „Už to ukazovalo na poměrně zvláštní postup,“ sdělil Vozobule.

Chaotické podle něj bylo i to, že tehdejšího náměstka hejtmana Josefa Bernarda ze STAN jmenovali jednatelem KCPK, což bylo v rozporu se zákonem.

„Protože on jako člen rady nemohl být zároveň jednatelem a hrozilo, že přijde o krajský mandát, tak jste ho rychle vyměnili za Hynka Glosera, to minimálně ukazovalo na obrovský chaos kolem celého procesu,“ podotkl Vozobule.

Z chátrajících lázní v centru Plzně bude galerie (7. 12. 2022)

„Pokud pana Glosera stále chcete platit, tak si ho plaťte, ale přijde mi to minimálně zvláštní,“ poznamenal s tím, že kraj pod rouškou rychlého projektu nevypsal architektonickou soutěž a zničil tím všechny principy procesu kvalitní přípravy rekonstrukce tak významné historické budovy.

Kraj se dlouhodobě hájí tím, že projekt spěchal, protože bývalé lázně jsou ve špatném stavu, jsou „tak trochu na spadnutí“ a architektonická soutěž by rekonstrukci zpomalila.

Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek ze STAN vysvětlil, že pokud kraj chtěl zachránit budovu lázní, která je v Plzni problémem desetiletí, byla ke koupi pouze s projektem a s celou společností, z níž nakonec vzniklo KCPK.

„Koupě prošla zastupitelstvem a Kulturní centrum Plzeňského kraje pokračovalo ve změně projektové dokumentace, to znamená, částečně vlastními silami přijatých projektantů a částečně projekčními subdodávkami, na které byla vypisována výběrová řízení,“ popsal Čížek s tím, že projekt je ve fázi před vydáním stavebního povolení a před vypsáním soutěže na podrobnou prováděcí dokumentaci.

Plzeňský kraj zadá po zásahu NCOZ audit hospodaření kulturního centra

„Nevidím v tom žádný problém. Jestli někteří zaměstnanci KCPM něco způsobili, to se dozvíme až později,“ připomněl. Nikdo z vedení kraje podle jeho slov na policii žádné informace nepodával.

Picka sdělil, že kraj nebude čekat na výsledky vyšetřování, připravuje co nejkomplexnější audit v KPCM. „Necháme prověřit kulturní centrum tak, abychom se posunuli dál, protože do dokončení vyšetřování se těžko nějaké výsledky dozvíme,“ doplnil.

Zastupitelka Lucie Kužílková z ODS upozornila na paradox, že na kraji a na městě jsou zhruba stejné koalice, a přesto město na Kulturní centrum Peklo soutěž vypsalo, ale kraj na rekonstrukci lázní ne.

Je ale také pravda, že máslo na hlavě má i ODS. Když byla v čele města, na Nové divadlo, stavbu za více než miliardu korun, také architektonickou soutěž nevypsala.

Nové divadlo v Plzni (28. září 2023)

„Místo soutěže jsme vyzvali pět týmů z celé Evropy, které měly za sebou realizaci nějakého divadla, protože důležitý je nejen vizuální vzhled stavby, ale zejména provoz divadla uvnitř,“ uvedla již dříve ředitelka útvaru koncepce a rozvoje plzeňského magistrátu Irena Vostracká.

Dvě firmy se nakonec odmítly zúčastnit, anglická společnost odevzdala návrh pozdě. Ze dvou zbývajících vyhrál ideový návrh portugalského studia Lda Manuel Graca Dias & Egas José Vieira Arquitectos, který upravila česká architektonická kancelář Helika. Nakonec vznikla stavba za miliardu korun, která má kromě obhájců i mnoho kritiků.

NCOZ zasahuje na plzeňském hejtmanství (9. 9. 2025)

KRIMI

15. září 2025  16:09

