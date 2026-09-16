Případ dnes začal projednávat Krajský soud v Plzni. „Obžalovaní se necítí vinni,“ prohlásil obhájce obou mužů Michal Bernášek. Obžalovaní jsou stíhaní na svobodě.
Státní zástupce kromě dvojice žaluje i právnickou osobu, tedy firmu s ručením omezeným Skyclean. Ta je v současnosti v konkurzu.
Kromě vězení obžalovaným hrozí, že v případě odsouzení budou muset všechny vyplacené peníze vracet.
Já si ty peníze nenechal, nemám je nikde schované. Neměl jsem z nich nic a jako jednatel jsem si nevyplácel ani žádnou závratnou odměnu.