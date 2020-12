Ukazoval mi svaly a pak mě napadl, tvrdí obžalovaný z pokusu o vraždu

Podle žalobce se dvaačtyřicetiletý Belšán potkal o silvestrovské noci na ulici v Hrádku u Rokycan s o dva roky mladším Romanem, kterého do té doby neznal. Slovo dalo slovo a Roman pozval neznámého muže k sobě domů. V bytě ale došlo mezi oběma muži ke slovní rozepři.

Belšán pak podle státní zástupkyně praštil hostitele kuchyňskou pánví do obličeje. Roman vyběhl z bytu, zaklepal na sousedku, aby zavolala policii a vrátil se zpět do bytu. Martin Belšán ale na něj znovu zaútočil a dvakrát ho bodl nožem do hrudníku.

Pobodaný přežil jen díky rychlé lékařské pomoci

Zraněnému muži se podařilo utéct. V nemocnici ho lékaři museli okamžitě operovat.

„Obžalovaný způsobil poškozenému těžké vážné poranění bezprostředně ho ohrožující na životě. Obžalovaný si musel být vědom, že útokem do oblasti břicha může poškozeného usmrtit. Dopustil se jednání, které směřovalo k dokonání trestného činu jiného úmyslně usmrtit. Spáchal tím vraždu ve stádiu pokusu,“ uvedla státní zástupkyně Věra Brázdová.



Belšán, který je svobodný a pracuje jako dělník, se cítí nevinen. Tvrdí, že se to nestalo tak, jak je to popsané v obžalobě. Pánvičkou prý dostal on.



Z osudného dne si ale příliš nepamatuje. O Silvestru vypil u známých několik piv a rumů. Kolik jich přesně bylo, neví. Asi kolem sedmi. Po útoku nadýchal 1,04 promile. „Na akcích piju tak šest piv a je to v pohodě,“ přiznal se.

Kolem druhé hodiny ranní se šel projít do města a tam poškozeného potkal. Pak skončil u něj doma.

„Ukazoval mi svaly, tetování, mě se to nelíbilo, nejsem na chlapy. Byl agresivní. Svlékl si tričko, sáhl mi na ruku. Řekl jsem mu, ať toho nechá. Začal do mě strkat a pak jsem dostal nějaké rány. Měl jsem o sebe strach. Něco jsem sebral z linky a ohnal se po něm. Že by to byl nůž si nepamatuju. Dozvěděl jsem se to až na policii,“ řekl u soudu obžalovaný.

Roman slavil Silvestra v hospodě, kolem páté se vracel domů. Když potkal Belšána, dali se do řeči. „Zeptal se mě, jestli mám doma něco k pití. Řekl jsem, že ano, a pozval ho domů,“ vzpomínal poškozený, který po incidentu nadýchal 1,81 promile.



Upřesnil, že mu obžalovaný nabízel marihuanu.



„Pak že mi ukáže nějaký chvat, jak se bránit. Smál jsem se, ale on mě zpacifikoval, padl jsem na postel a dal mi tři čtyři rány pěstí. Bránil jsem se, nějak se se vyvlíkl a křičel jsem, ať vypadne. Pak jsem zvonil na sousedku a slyšel jsem, jak řinčí nádobí. Vrátil jsem se do bytu a on mě praštil a bodnul. Probudil jsem se až na chodbě v kaluži krve,“ vzpomínal Roman.

Belšánovi hrozí vězení v délce až 18 let. Soud bude pokračovat v příštích dnech.