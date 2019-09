Muž pohlavně zneužíval děti svých známých a partnerek, říká žalobce

Případ za posledních pět let opakovaně putoval mezi krajským, okresním i vrchní soudem. Některé skutky jsou už pravomocně vyřešené. Zbytek začal dnes projednávat senát Krajského soudu v Plzni.

Případem se nyní zabývá jiný soudce, než před lety. Všechny důkazy tak musí provádět znovu. Podle spisu obžalovaný zneužíval hlavně děti svých známých nebo partnerek, se kterými tehdy době žil.

„Nikoho jsem neosahával. Asi dvakrát jsme se spolu koupali, k ničemu nedošlo,“ uvedl k nejstaršímu z případů. Pak přešel k novějším skutkům.

„Holky jsem se nedotýkal, nezneužíval ji. Vždyť je to moje dcera, jen není evidovaná na moje jméno. Já jí umyl hlavu, zbytek si malá musela umýt sama. To další jsou výmysly,“ odmítal postupně všechna obvinění Ladislav P.

„Dívky ho respektovaly jako dospělého, jako autoritu,“ řekl v obžalobě krajský státní zástupce. Dodal, že děti partnerky, se kterou obžalovaný žil, byly zvyklé ho poslouchat jako druha své matky.

Obžalovanému padesátníkovi hrozí až deset let vězení

Pokud by soud dospěl k závěru, že se žalované skutky staly a spáchal je obžalovaný, trest by musel vyměřit podle starého trestního zákona, který tehdy platil. Ve srovnání se současným trestním zákoníkem totiž určuje pro obžalovaného příznivější sazbu, a to do deseti let vězení.

Případ začal původně před lety projednávat Krajský soud v Plzni. Rozhodl tehdy jen o části popsaných skutků, zbytek poslal k rozhodnutí okresnímu soudu.

Okresní soud se případy zabýval, sám rozhodl o jednom. U zbylých dospěl k pochybnostem, zda by se přece jen skutky neměl zabývat krajský soud. Ten řeší závažnější skutky a může udělovat i přísnější tresty. Vrchní soud následně spis poslal opět na plzeňský krajský soud.

Obžalovaný v minulosti i dnes všechna obvinění popírá. Z dřívějších výpovědí vyplynulo, že jedno trestní oznámení podal dědeček jednoho z dětí.

„Nechápu, proč by družka se mnou žila osm let, kdyby byla pravda, co je v trestním oznámení. To já jsem od nich odešel. Družku jsem dvakrát načapal v posteli s cizíma chlapama, když jsem přišel domů. Ty muže jsem vyhodil. Ona pak nahlásila, že jsem ji chtěl vyhodit z balkonu,“ uvedl při předchozích výpovědích.

K soudu dorazil z vězení, odpykává si šestiletý trest

Ladislav P. teď požaduje, aby soud znovu vyslechl všechny poškozené dívky. Některé z nich jsou už dospělé. K výslechu chce předvolat také znalkyně, které na děti zpracovávaly posudky.

„Obžalovaný by byl rád, aby byly vyslýchané v jeho přítomnosti. Dosud se tak nikdy nestalo,“ oznámila po krátké poradě s klientem advokátka souzeného.

Muže k soudu přivezla vězeňská eskorta, odpykává si totiž šestiletý trest. Na jaře příštího roku by se měl dostat na svobodu. Už dříve přiznal, že má zkušenosti s pobytem ve vězení nejen v Česku, ale i v Německu a ve Španělsku. Většina předchozích odsouzení v České republice byla za majetkovou trestnou činnost.

Po dnešním jednání není jasné, kdy soud bude pokračovat.