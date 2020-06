Devět let sexuálně zneužívali školačky, soud poslal do vězení otce se syny

Pětačtyřicetiletý Martin E. byl potrestán osmi lety ve věznici s ostrahou a soud mu nařídil sexuologické ústavní léčení. Znalec u něj zjistil sexuální poruchu. Jeho čtyřiadvacetiletý syn Jiří dostal sedm let vězení, o rok mladší Jan pět let. Tresty si odpykají také ve věznicích se zvýšenou ostrahou.

Třetí, jednadvacetiletý syn dostal dvanáctiměsíční trest s podmíněným odkladem na tři roky. V době činu mu nebylo ještě 18 let.

„Kromě nejmladšího obžalovaného všem přitěžuje to, že se dopouštěli trestné činnosti opakovaně. Právě Martin E. byl jako otec tím, kdo zbylé obžalované k trestné činnosti přivedl. Dělal vše proto, aby se mu dostalo sexuálního uspokojení. Jeho synové tomu všemu byli přítomni a vzhledem k jejich mentální úrovni neměli žádné zábrany, aby to také dělali,“ vysvětlil soudce.



Za nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, znásilnění dívek mladších 15 let, pohlavního zneužití a svádění k pohlavního styku hrozilo obžalovaným až dvanáct let vězení. Všichni čtyři odmítli u soudu vypovídat.

Podle spisu čtveřice mezi lety 2008 až 2017 využila toho, že je v jejich tehdejších bytech navštěvovalo bez dohledu rodičů několik nezletilých dívek. Některým bylo v době spáchání skutku kolem sedmi let.

Obžalovaní je mobilními telefony a digitálními fotoaparáty fotili nahé v pornografických a sexuálně vzrušivých pozicích, snímky si uchovávali v počítači a na datových nosičích pro své vlastní sexuální uspokojení.

Podle obžaloby byly dívky i mentálně postižené

Dále každý samostatně dívky na různých místech v bytech i venku v přírodě opakovaně svlékali a osahávali je proti jejich vůli na intimních partiích. Využili přitom toho, že dívky mladší 15 let se jim nedokázaly ubránit.

Podle obžaloby byly některé dívky mentálně handicapované. Otec také posílal a přijímal přes internet pornografické fotografie s pedofilní tématikou.

„Sahali mi na zadek, přirození, na prsa. Stalo se to více než desetkrát,“ řekla u soudu jedna ze svědkyň, které v té době bylo 16 let. Zároveň přiznala, že ještě před dovršením patnácti let měla dobrovolně styk se dvěma obžalovanými syny i jejich otcem. Ten jí za to dával peníze. „Sex s ním (otcem) jsem měla i bez peněz. Naučil mě pít tvrdý alkohol,“ uvedla dívka.