Gang vykrádal kamiony pomocí vozu s odklápěcí podlahou, říká žalobce

Čtveřici souzených, kteří pocházejí vesměs z Ruska, hrozí až deset let vězení. Jsou to Viktar Nekrashevich, Iakov Tumanik, Stanislav Gaponenkov a Jaroslav Protovchanskiy.

Z obžaloby ale vyplývá, že policie nepochytala všechny pachatele.

Parkoviště pro kamiony u dálnice D5 ve Svaté Kateřině na Tachovsku, u frekventované čerpací stanice u Nýřan na Plzeňsku, u Střekova na dálnici D1 nebo v Belgii u města Seneffe. Tam všude podle obžaloby tito muži vykrádali návěsy. Používali k tomu speciálně upravený kamion s odklápěcí podlahou.

Na oploceném parkovišti ve Svaté Kateřině ukradli v prosinci 2015 ze zaparkovaného kamionu tabák a cigarety za 20 milionů korun. V dubnu 2016 pak na parkovišti u Nýřan vybrali z kamionů komponenty pro katalyzátory, šest tisíc hotelových mýdel, ale také 66 kilogramů antikoncepčních pilulek. Škoda přesáhla 3,5 milionu korun.

V dubnu 2016 se vrátili na Svatou Kateřinu. Tam vykradli kamion převážející počítače. Před akcí nenechali nic náhodě, podle obžaloby své akce desítky hodin plánovali a nacvičovali jejich provedení.

„Obžalovaní společně s dalšími šesti osobami běloruské národnosti provedli vloupání do návěsu, ve kterém byly počítače. Nejprve přeštípli ocelové celní lanko na návěsu, pak do něj vnikli a odcizili 286 počítačů v celkové hodnotě 5,499 milionu korun,“ popsal státní zástupce Jiří Richtr.

Právě tuto akci podrobně popsal dvaadvacetiletý Jaroslav Protovchanskiy, nejmladší z obžalovaných. Šéf skupiny mu prý slíbil „rychlé prachy“, když s nimi do akcí půjde. „Časem mi došlo, že jsem udělal obrovskou chybu, byl jsem strašně hloupej,“ sypal si před soudem popel na hlavu obžalovaný, který se zúčastnil dvou krádeží.

Podle spisu měli všichni členové gangu rozdělené úkoly. On měl prý určeno, že má vlézt do speciálně upraveného kamionu s otevírací podlahou, do kterého zloději skládali lup.

„Vlezl jsem dovnitř dírou a začali mi podávat krabice. Samotnou krádež jsem neviděl. Trvalo to asi dvě hodiny, než mi tam podali všech asi 200 krabic. Když pak ve vysílačkách zaznělo, že se řidič probudil, skončili jsme. Dovnitř za mnou vlezl ještě Bělorus a ten mi pomáhal krabice rovnat,“ popsal obžalovaný.

Pak prý všichni nenápadně odešli k autům, kterými odjeli pryč. Protovchanskiy řekl, že za tuto akci dostal asi 2 000 eur.

Největší škodu skupina podle obžaloby způsobila v Belgii, ale tam se vykradení kamionu s kosmetikou Protovchanskiy neúčastnil. Hodnota ukradeného zboží vyšplhala přesáhla 30 milionů korun.

Šéfové skupiny pak lup rozprodávali. Ze čtyř obžalovaných je ve vazbě pouze muž, který se podílel na všech akcích a je považovaný za hlavu gangu. Verdikt v případu zatím nepadl, hlavní líčení pokračuje výslechy dalších obžalovaných.